Las rutas de trail running en los Alpes que sí puedes hacer este verano

Mientras el calendario español de trail se llena de refugios y lagos glaciares para huir del calor, los Alpes ofrecen algo distinto: altitud real, nieve residual incluso en pleno agosto y un desnivel que pone a prueba a cualquier corredor curtido en el Pirineo.

Estas son cinco rutas que se pueden afrontar entre junio y septiembre, sin necesidad de dorsal de competición.

Tour du Mont Blanc, la etapa Courmayeur-La Fouly

El TMB completo suma 170 kilómetros y más de 10.000 metros de desnivel positivo repartidos en cinco o seis etapas por Francia, Italia y Suiza. Para quien no dispone de una semana entera, la etapa entre Courmayeur y La Fouly funciona como pieza independiente: 35 kilómetros con más de 2.000 metros de desnivel positivo, cruce del Grand Col Ferret a 2.537 metros y entrada en los pastos alpinos suizos. Los refugios de la zona permiten planificar el tramo sin necesidad de cargar con vivac.

Lac Blanc, la ventana rápida a los Alpes desde Chamonix

Para quien solo tiene un fin de semana, la subida al Lac Blanc desde La Flégère, en el macizo de las Aiguilles Rouges, ofrece una de las vistas más reconocibles de los Alpes: el Mont Blanc de frente, con el lago de aguas turquesa en primer plano. Son unos 12 kilómetros ida y vuelta con 800 metros de desnivel, asequibles en una mañana y con telecabina disponible para acortar el ascenso inicial.

Alta Via 1, la travesía de los Dolomitas

Distinta en roca y en paisaje al resto de los Alpes, la Alta Via 1 recorre los Dolomitas italianos entre Lago di Braies y Belluno, unos 120 kilómetros en diez o doce etapas por refugios. El atractivo para un trail runner está en fragmentarla: el tramo entre el Rifugio Lagazuoi y el Rifugio Nuvolau, con las Cinque Torri como telón de fondo, concentra la esencia técnica de la zona en apenas 15 kilómetros.

Eggishorn y el glaciar de Aletsch

En el Valais suizo, la subida al Eggishorn desde Fiescheralp regala la vista del glaciar más largo de los Alpes, el Aletsch, declarado Patrimonio de la Humanidad. La ruta suma 900 metros de desnivel en unos 10 kilómetros de ida, con un tramo final pedregoso que exige atención en el paso.

Chamonix-Zermatt, la Haute Route del corredor exigente

La versión de verano de la clásica travesía de esquí conecta Chamonix con Zermatt en unos 180 kilómetros y 12.000 metros de desnivel acumulado, con permanencia constante por encima de los 2.500 metros.

No es una ruta para improvisar: exige experiencia en alta montaña, buena aclimatación y preparación logística en refugios reservados con antelación, algo que conviene cerrar antes de que acabe la primavera si se plantea para julio o agosto.