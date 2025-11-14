Así es una de las rutas de senderismo más bonitas de Málaga para hacer en otoño

España se encuentra en las últimas semanas de otoño, antes de que llegue el invierno. Es la estación favorita de muchas personas, que disfrutan de la belleza de la naturaleza con temperaturas más frescas, sin adentrarse al frío del invierno.

Durante el otoño, el clima se vuelve más suave y permite disfrutar con comodidad de actividades al aire libre, como hacer senderismo, sin sufrir las altas temperaturas del verano.

En Málaga, existe un camino circular que atraviesa pasarelas colgantes, molinos y hasta un puente romano. Esta ruta de senderismo permitirá a los visitantes recorrer dos de los pueblos más bonitos de la provincia, mientras disfruta de un paisaje natural en su auténtico esplendor.

Hablamos de la ruta de los Molinos del río Turvilla, que pasa por los municipios de Canillas de Albaida y Árchez. Este camino es apto para todos los públicos, ideal para hacer con toda la familia y sin necesidad de experiencia previa.

Aunque se puede comenzar desde cualquiera de los dos municipios, los expertos recomiendan iniciar la ruta en la Oficina de Turismo de Canillas de Albaida, ubicada en 'El Llano de la Fuente'.

En este punto, podrás aparcar el coche y comenzar la ruta. Para ello, debes subir por la calle 'Umbría', seguida de la calle 'Carril de Santa Anta', hasta alcanzar la Ermita de Santa Ana. Este edificio de estilo mudéjar pertenece al siglo XVI y cuenta con un estupendo mirador sobre la sierra.

Posteriormente, se recomienda recorrer las calles del casco antiguo hasta llegar a la Plaza Nuestra Señora del Rosario. Desde allí, el visitante podrá observar el Ayuntamiento y la Iglesia de Nuestra Señora de la Expectación.

La ruta de senderismo comienza a través de una calzada romana, desde donde llegarás al Molino de Faustina. Más adelante, podrás disfrutar de un mirador con vistas al molino de José Navas. Finalmente, el camino termina en Árchez y el alminar de mudéjar.