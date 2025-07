Rutas de montaña en Cataluña: la experiencia ya no se aprende en los clubs

"Es que es una pasada. Es como una droga. No se paga ni con todo el dinero del mundo. A veces estoy una hora en la cima. Siento una paz y una tranquilidad que son una pasada", reivindica Quim Casas (Torelló, 1954). Ha subido 415 de las 522 montañas representativas del reto de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) "Hace dos o tres años ya decidí no ir a las que serían las montañas más emblemáticas, el Canigó, el Pedraforca, la Pica d'Estats, los fines de semana porque parecen las ramblas, por la masificación", afirma. Ha visto gente caminar en chanclas e incluso en tacones: "Parece que la montaña cada vez va a más, pero no sé hasta qué punto es demasiado bueno. Si la gente va preparada está muy bien, pero hay que ir preparado. No sé como se debería arreglar porque supongo que es muy difícil".

Desde la FEEC comparten la certeza de una explosión del montañismo en los últimos tiempos. Josep Casanovas (Reus, 1960), vicepresidente, reconoce que desde la pandemia se ha generado "un efecto llamada" hacia la naturaleza y admite "un cambio de paradigma" provocado por las redes sociales y que la situación se ha escapado "un poco de las manos", pero habla con matices: insiste en no hablar de "masificación" o si acaso en limitarla a "unos cuantos puntos" del territorio. Trabajan para intentar conseguir un acceso "ordenado" y "seguro" al medio natural sin caer en las prohibiciones.

"Sí que hay mucha gente en la montaña y hay zonas muy masificadas, pero a veces se dice que se ha masificado la montaña con demasiada facilidad. Parece que le estemos diciendo a la gente que no salga porque está masificada y puede tener un accidente. El mensaje debería ser: 'Sal, pero sal formado y preparado'", apuntan desde la FEEC. Matizan que ciertos discursos pueden ser tendenciosos, que por ejemplo el vídeo que se viralizó en mayo de la cima del Pedraforca llena hasta la bandera era de un día de un encuentro de centros excursionistas del Vallès, y defienden que el problema y la solución radican sobre todo en la formación y en la preparación.

Experiencia y formación

Casanovas dice que "la masificación o esto a lo que llamamos masificación nos lleva a tener gente que no está preparada para ir a un medio que en algunos momentos puede ser hostil" y recalca que la experiencia y la formación son "seguridad". En este sentido admite que cuesta que las campañas de concienciación calen y que la apuesta pasa ahora por la escuela. "No vemos otra que entrar en escuelas e institutos y poder empezar a trabajar el tema del acceso a la naturaleza ya desde jóvenes, lo antes posible, como hacen muchos países. Es la asignatura pendiente y quizá la última bala para hacer alguna política que pueda solucionar todo esto".

pedraforca 2 / Quim P. Casadesús

También lamenta que se ha virado hacia "una sociedad muy del ya" y muy esclava del consumismo y de la velocidad, también en la montaña. Antes el Pedraforca o la Pica d'Estats eran la pantalla final del juego y ahora demasiadas veces son el primer y único objetivo: algo que poseer y que tachar de alguna lista. Catalunya tiene 437 entidades excursionistas, más que nunca, que pueden ser fuente de conocimiento, pero "las nuevas tecnologías nos abocan al individualismo y la vida en los clubes va muriendo porque el mundo asociativo está en retroceso a todos los niveles".

Antes los centros excursionistas ejercían como "una escuela de la vida de montaña" y de "cultura de montaña" y ahora mucha gente tiene al club "como una gestoría de expedir licencias deportivas" que sirven como seguro. Cada día hay más clubes virtuales. La FEEC, la tercera federación catalana con más licencias, solo por detrás del fútbol y el baloncesto, ha alcanzado la cifra más alta de licencias en 105 años de historia: 45.199 "y subiendo". El 2009 eran 30.000. "Pero la licencia no te da la experiencia y la formación", acentúa Casanovas.

También se está viviendo un 'boom' de 'influencers' del mundo de la montaña, algunos con visiones más o menos críticas y pedagógicas. La catalana Kamala Prió, con 30.000 seguidores entre Instagram y TikTok, escribió hace unos días que "la montaña ha cambiado mucho en 20 años y está bien, pero a la vez sube mucha gente que no ha sido educada para ir a la montaña. En muchos casos lo ven por internet y vienen sin plantearse nada".

Salida del Centre excursionista de Torelló / Centre excursionista de Torelló

El auge del montañismo también se evidencia con los datos de rescates de Bombers en el medio natural. Fueron 850 en 2010 y 2011 y alrededor de 1500 en 2019 y tras el coronavirus aumentaron un 20% hasta llegar a 1.951. Los datos se han estabilizado entre 1.800 y 2.000. "No hay más rescates porque la gente sea más imprudente, sino simplemente porque el volumen de gente es mucho mayor, igual que en la AP7 hay más accidentes desde que se ha liberalizado porque pasan más camiones", señala el responsable del grupo de actuaciones especiales de Bombers, Oriol Vilalta (Gironella, 1983). Ante esta expansión el GRAE abrió una base en Valls para poder cubrir la zona sur y alcanzó un acuerdo con el SEM para tener médicos en dos de las cuatro bases: en el Vallès y en la Seu d'Urgell.

Sin cultura excursionista

Vilalta cuenta que hace dos décadas organizaba una carrera de montaña que publicitaron como "media maratón rural" porque aún no existía ese concepto. Celebra esta explosión de las actividades en el medio natural porque suponen "una válvula de escape" y "un bálsamo" a nivel físico y a nivel mental, pero destaca que este nuevo público no ha seguido "los caminos clásicos del excursionismo en Catalunya". La aproximación "progresiva" y "más paulatina" ha dado paso a una aproximación "explosiva" y a "un consumo flash" del medio natural: a empezar por la montaña más alta o más bonita o más difícil. Y eso con frecuencia no permite tener "una cultura excursionista" y hacer una correcta asunción y lectura de los elementos de riesgo y las posibles complicaciones.

En este sentido Vilalta señala que "se ha perdido el respeto a la montaña" y reivindica la necesidad de "saber renunciar" si las condiciones del medio natural no son óptimas o no se adaptan al nivel físico o técnico: "Es la mayor victoria en el medio natural". Casanovas añade: "Tengo 65 años y siempre me acuerdo que cuando era un niño nos decían: 'La montaña siempre está ahí. El que puede sufrir un accidente eres tú y luego ya ninguna montaña estará ahí'. Esa frase se me quedó marcada".

Los consejos del GRAE pasan primero por la prevención: antes de salir revisar la previsión meteorológica, el material para ir bien equipado, incluyendo siempre ropa de abrigo, una manta térmica y un pequeño botiquín, y la ruta, partiendo de la premisa que puede haber puntos sin cobertura. Llevar el móvil con batería y agua y comida y avisar a alguien de la ruta y los horarios previstos. "Y en caso de problema llama al 112 y vendremos a ayudarte. Para eso estamos", remarca el jefe del GRAE.

Un rescate del GRAE en Vall de Boí / v

Vilalta explica que la ley fija tres casos para compensar el coste del rescate por mal uso de los servicios públicos, "engañar", no llevar el material necesario o estar en una zona que está debidamente señalizada como prohibida, pero matiza que el discurso de que quien es rescatado debe pagar por ello es "un poco demagogo": "A un fumador no se le dice que tiene que pagar el tratamiento del posible cáncer y a una persona que se ha accidentado con su vehículo no se le dice que tiene que pagar la ambulancia. Nos puede pasar a todos".

Esta misma semana los Bombers y los Mossos d'Esquadra rescataron de madrugada a un grupo de 41 niños de 12 a 14 años y siete monitores que se había perdido en una zona montañosa de la Alta Ribagorça. Los agentes bajaron las mochilas de algunos niños, ya extenuados. Jan Ballbè (Ullastrell, 2003) trabaja en el refugio de Vall Ferrera, a los pies de la cima de Catalunya, la Pica d'Estats (3.143 metros), y hace unos días recibieron la visita de un grupo de jóvenes. Al cabo de un rato regresaron y los monitores les dijeron que faltaban cinco niños y una premonitora. "Al final eran seis niños. Estuvieron dos horas subiendo hacia otra dirección. Creían que iban bien porque iban viendo carteles que indicaban un refugio, pero era otro refugio. Cuando llegó el helicóptero se sorprendieron. No sabían que estaban perdidos y que era para ellos", dice.

Ballbé es corredor de montaña: el sábado ganó el Trail Vielha Molières y tiene el récord de ascensión a la Pica d'Estats. El año pasado corrió los 14 kilómetros, con 1.412 metros de desnivel positivo, en una hora, 56 minutos y un segundo. Los corredores de élite sienten que la gente quiere imitar los retos difíciles y rápidos que hacen.

En abril Ballbè corrió Pels Camins dels Matxos, una cita que ejemplifica el boom que viven las carreras de montañas: se estrenó en 2002 con 76 participantes y ahora agota los 500 dorsales en pocos días. El Centre Excursionista Torelló vio que se acercaba la ola y en 2017 estrenó una distancia más corta, 23 kilómetros, para acoger a este nuevo público. Este 2025 el Tastet agotó las 875 inscripciones en siete u ocho minutos. "La sensación es que podríamos crecer hasta donde quisiéramos, pero hay que marcarse un límite para mantener la esencia y cuidar el territorio", dice Berta Capdevila (Torelló, 1989), la presidenta.

Preservación y sostenibilidad

La alcaldesa de Saldes, Dolors Jiménez (Granada, 1966), explica que la preocupación es más la preservación y la sostenibilidad del Pedraforca que no una hipotética saturación: "Estamos en un punto realmente privilegiado como para no cargárnoslo informativamente diciendo que está masificado. No es así. Lo que debemos hacer no es que no venga la gente, sino que la gente que se atreve a hacer el Pedraforca sepa que es un reto deportivo muy exigente. Comprendo que mucha gente quiera tener esta cima porque es un símbolo para el catalanismo y para el excursionismo y el paisaje es bestial, pero no la puede subir cualquiera". Recuerda los tiempos en los que la gente mayor de Saldes no comprendía que se subiera montaña arriba si no era para ir a buscar rebaños desperdigados.

Jordi Gallardo (L'Hospitalet de Llobregat, 1971), guarda histórico del refugio Lluís Estasen, a los pies del Pedraforca, también huye de la etiqueta de la masificación y señala a la falta de preparación de una "minoría". Desde las ventanas ve aumentar la basura alrededor de los caminos y pasar personas con "bambas de ciudad": "El móvil les envía hacia la pared de escalar y ni paran ni preguntan. Van siguiendo el móvil y pasan por debajo de un cartel que dice 'solo escaladores'".

En el mismo sentido habla Antonio Iglesias (1977), del refugio La Renclusa, en el Aneto, el pico más alto de Prineos (3.403 metros) y otra montaña que suele ser noticia por las colas en la antecima, en el paso de Mahoma. A veces llegan a la media hora. "Puede haber saturación en puntos específicos de montañas específicas, pero decir que la montaña está saturada es mentira. El Aneto o a la Cola de Caballo pueden estar saturados porque Instagram concentra a la gente, pero eso también hace que la gente se focalice en un punto. En pleno 15 de agosto puedes estar seis días por el Pirineo y ver a tres personas. Por ese lado no está tan mal".