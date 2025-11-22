La ruta de senderismo que tienes que una vez en la vida: en España, con un cañón de 250 metros de altura y arte rupestre milenario

El Cañón del Río Vero, situado en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, es un escenario que parece sacado de otro mundo. Sus paredes calizas superan los 250 metros de altura y el río que las atraviesa brilla con tonalidades turquesa. A lo largo de siglos, el agua ha esculpido formas sorprendentes, creando un paisaje de gran belleza que cautiva a senderistas y amantes de la naturaleza.

El Sendero del Río Vero es una ruta circular de aproximadamente 8 kilómetros que combina pasarelas metálicas, tramos de roca y miradores naturales. El recorrido está señalizado y permite disfrutar de vistas espectaculares del desfiladero. A lo largo del camino, se alternan secciones estrechas con pozas de agua cristalina, ofreciendo un contraste visual entre el verde del río y la piedra clara de la sierra.

Pasarelas y miradores únicos

Las Pasarelas del Río Vero ofrecen un recorrido accesible para la mayoría de los visitantes, aunque algunos tramos presentan vértigo moderado. Desde el Mirador del Río Vero se puede apreciar cómo el cauce del río serpentea entre paredes verticales, una postal que combina la majestuosidad de la naturaleza con la emoción del recorrido. La ruta completa dura alrededor de dos horas y media, comenzando en el pintoresco pueblo de Alquézar.

Más allá de su belleza natural, el cañón alberga más de 60 abrigos con pinturas rupestres que datan de hace más de 20.000 años, reconocidas como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Ciervos, caballos y escenas de caza decoran estas cuevas, conservadas gracias al clima seco de la zona. La visita a algunos abrigos se puede realizar con guía o mediante rutas organizadas desde el Centro de Interpretación del Arte Rupestre de Colungo.

El recorrido inicia y finaliza en Alquézar, un pueblo medieval que parece suspendido sobre el cañón. Su castillo colegiata del siglo IX domina el valle y sus callejuelas estrechas y plazas porticadas invitan a pasear con calma, disfrutando del ambiente histórico. La gastronomía local, como las migas aragonesas o los vinos de la Denominación de Origen Somontano, complementa la experiencia.

Vistas que conectan con la historia

El contraste entre la arquitectura medieval de Alquézar y la grandiosidad natural del cañón permite vivir un viaje que mezcla pasado y presente. Los colores cálidos del atardecer tiñen la roca caliza y crean postales que permanecen en la memoria de quienes recorren esta ruta.

El Cañón del Río Vero no es solo un sendero; es un espacio donde se experimenta silencio, vértigo y belleza a partes iguales. Las aguas turquesa, los riscos escarpados y los bosques de ribera ofrecen un refugio natural a menos de dos horas de Zaragoza.

Esta ruta combina emoción, historia y contacto directo con la naturaleza. Ya sea para caminar, disfrutar de las pozas de agua o admirar el arte prehistórico, el Cañón del Río Vero es un destino que todo amante de la aventura y la cultura debería visitar al menos una vez en la vida.