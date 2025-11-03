La ruta de senderismo que tienes que hacer sí o sí en Barcelona: un mirador natural con vistas de 360 grados a Montserrat

Barcelona no solo es playa, arquitectura y vida urbana. A pocos kilómetros del asfalto, la naturaleza se abre paso en forma de montañas suaves y bosques mediterráneos. Entre ellas destaca el Puig de la Creu, un mirador natural que domina el Vallès y que se ha convertido en una de las rutas de senderismo más recomendables para quienes buscan escapar del ruido sin alejarse demasiado de la ciudad.

El recorrido parte desde Castellar del Vallès, un municipio situado a apenas 40 minutos de Barcelona. Desde el centro del pueblo, un sendero perfectamente señalizado asciende entre pinares, encinas y antiguos campos de cultivo. La pendiente es constante, pero sin grandes exigencias, lo que hace de esta ruta una opción ideal para familias o caminantes que quieren disfrutar de un entorno natural sin complicaciones técnicas.

A medida que se gana altura, el paisaje se abre y aparecen los primeros miradores. En días despejados, se distingue perfectamente la silueta de Montserrat, recortada en el horizonte como un telón de fondo inconfundible. A la derecha se alzan las cumbres del Montseny, y si el día es especialmente claro, incluso se adivina el brillo del mar al fondo.

La cima del Puig de la Creu, situada a 667 metros de altitud, corona la excursión. Allí se encuentran los restos de una antigua ermita medieval y una gran cruz metálica que da nombre al lugar. Pero lo que realmente conquista es la panorámica: una vista de 360 grados que permite abarcar buena parte de la provincia de Barcelona. Es el típico lugar al que uno llega, se sienta en silencio y se deja envolver por la sensación de amplitud.

El regreso puede hacerse por el mismo camino o completando una ruta circular que desciende hacia la ermita de Sant Feliu del Racó, otro punto de interés histórico y natural de la zona. El recorrido total ronda los 7 kilómetros, con un desnivel de unos 300 metros y una duración aproximada de dos horas y media.

La ruta del Puig de la Creu es, en definitiva, una escapada perfecta para quienes viven en la ciudad pero sienten la llamada de la montaña. Un rincón accesible y panorámico donde la mirada se pierde entre horizontes infinitos y la mente se despeja con la misma facilidad con la que sopla el viento en la cima.