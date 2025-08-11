¿Conoces la ruta de senderismo más extrema de Alicante? Tiene una pasarela a 60 metros del suelo

Imagina volar entre montañas en un entorno rocoso con acequias, acueductos y un pantano de más de 400 años de historia. Esto es posible gracias a una de las rutas más vertiginosas y extremas de España que se localiza en Alicante, concretamente en Relleu.

A mitad de la senda conocida como "Camí de les Ripalmes y del Fasamais", se encuentra una subida mediante tablones de madera suspendidos en la pared de la montaña, que atraviesa el Estret del Pantà, un desfiladero de gran espectacularidad que ha cautivado a miles de aventureros y turistas. En este recorrido, el paisaje se transforma en una experiencia única que combina vértigo y emoción, donde los caminantes avanzan literalmente suspendidos a 60 metros de altura sobre el suelo. Y por si fuese poco, el camino cuenta también con dos miradores panorámicos con suelo de cristal.

Un recorrido ampliado que desafía a los más valientes

En 2023, el Ayuntamiento de Relleu dio un paso más en su ambicioso proyecto de poner en valor el entorno natural del Estret del Pantà. El sendero de madera fue ampliado con un nuevo tramo de 150 metros, llevando la ruta a un total de 370 metros. Este añadido cuenta además con una inclinación descendente hacia el fondo del desfiladero, donde las paredes rocosas se estrechan. Esto genera una sensación de claustrofobia para los más intrépidos.

Una ruta que conecta historia y naturaleza

La pasarela, además de su vertiginoso recorrido, ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer en profundidad la historia del Pantano de Relleu, que tiene más de 400 años de antigüedad. Aunque en la actualidad el embalse está fuera de uso y solo se llena de agua en periodos de lluvias intensas, la infraestructura sigue siendo un testimonio de la ingeniería hidráulica de su época.

Los senderistas que se adentran en este paraje también pueden explorar otros recursos turísticos del municipio, como las balsas de riego, los azudes y las acequias, que cuentan la historia de una vida rural dedicada a la agricultura. Además, a lo largo del recorrido, los caminantes podrán admirar el paisaje de las huertas de secano donde se cultivan olivos, almendros y algarrobos, un ecosistema agrícola tradicional que ha perdurado a lo largo de los siglos.

Accesibilidad y horarios

El recorrido está abierto todos los días de la semana, desde las 9:00 hasta las 20:00 horas, con el último pase a las 19:30. Los visitantes pueden adquirir sus entradas tanto en el acceso a las pasarelas, como desde la página web del Ayuntamiento de Relleu. El precio de la entrada es de 3,50 €, con entrada gratuita para los vecinos empadronados en Relleu. Este coste está destinado a financiar los trabajos de mantenimiento y limpieza del recorrido y su entorno, garantizando su conservación para futuras generaciones.

Cómo llegar y recomendaciones

Se recomienda llevar calzado adecuado para caminar sobre terrenos irregulares y con cierta inclinación, así como agua para mantenerse hidratado durante el recorrido.

Para llegar hasta esta pasarela podrás dejar tu coche en la zona de parking. Después, tendrás que hacer un tramo a pie hasta el inicio de la pasarela del pantano de Relleu.

Una opción que puedes tener en cuenta si te apetecerealizar una actividad más intensa, es incluir la Ruta de la Pasarela de la Presa de Relleu dentro de un recorrido de senderismo mayor, que parte desde el propio municipio. Junto al Ayuntamiento de Relleu, se ha instalado un panel informativo que te indicará el camino al pantano, señalizado con marcas verdes y blancas.