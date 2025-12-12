La ruta de senderismo en Asturias que te lleva desde la playa hasta la montaña en menos de dos horas

El senderismo es una de las actividades más saludables y accesibles para cualquier persona. Este ejercicio consiste en caminar al aire libre, en contacto con la naturaleza, alejados del estrés de la rutina diaria.

Cuando se habla de senderismo, muchas personas suelen pensar en la montaña. No obstante, la geografía de Asturias permite combinar el verde de la naturaleza con la arena de la playa.

Por otra parte, el clima del principado hace que sea posible salir de ruta tanto en verano como en invierno. En esta ocasión, los visitantes pueden disfrutar de la combinación de sendas costeras y montañosas en la costa de Muros de Nalón.

Hablamos de la popular Senda Costera de Muros de Nalón. La ruta conduce al senderista desde el municipio marinero de San Esteban de Pravia, hasta la playa del Aguilar.

Desde la localidad, donde desemboca el río Nalón, el recorrido cuenta con 4,52 kilómetros de forma lineal. La ruta inicia desde la playa del Garruncho, y los senderistas pueden utilizar un aparcamiento gratuito que se encuentra al final del pueblo.

No obstante, es importante destacar que el comienzo del camino puede ser exigente para los menos experimentados. Nada más comenzar, tendrás que subir 420 escalones que ascienden hasta la parte superior de los acantilados.

A partir de ahí, puedes disfrutar de las vistas en el mirador del Espíritu Santo. En este punto, puedes aprovechar para hacer la primera parada y reponer fuerzas. Seguidamente, encontrarás una flecha de madera cada 500 metros, que indica la ubicación y la distancia restante.

Durante el camino, podrás disfrutar de otros miradores como la Atalaya, las Llanas y los Glayos. Además, la ruta cuenta con varias zonas habilitadas para resguardarse en caso de lluvia o descansar a la sombra.