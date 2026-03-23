La ruta de fin de semana en bicicleta de Pedro Sánchez en la Vall d'Aran: "Es más facilona, pero realmente es un espectáculo"

Pedro Sánchez pasó el fin de semana en la Vall d'Arán, en el norte de Catalunya, en la vertiente septentrional de los Pirineos centrales. Una 'escapada' para desconnectar de su agenda habitual. Sánchez recorrió el valle en bicicleta, un deporte que le apasiona desde hace mucho tiempo.

El líder del PSOE sale a hacer bicicleta siempre que puede. En su visita en 'El Hormiguero', hace ya un tiempo, confesó que es un amante del deporte y de 'hacer salud'. Se ha convertido en una parte importante de su vida y, de esta forma, le ayuda a desconectar de su día a día. Siente una una especial preferencia por la bicicleta de montaña, especialmente en la modalidad de enduro.

Una disciplina que se practica en entornos naturales y exige técnica, resistencia y concentración para superar terrenos irregulares y con fuertes desniveles. "Trato de hacer bicicleta, sobre todo los fines de semana, que tengo tiempo. Entre semana hago algo de pesas, algo de correr", confesaba.

Una salida por las montañas de la Vall d'Arán

Sánchez, a sus 54 años, mantiene un buen físico y entrenado, que le permite tener un equilibrio mental. El jefe del Ejecutivo comentó que los fines de semana suele aprovechar el tiempo libre para salir en bicicleta, una pasión que viene de lejos.

"Este fin de semana nos hemos escapado a la Vall d'Arán. Estamos haciendo una ruta más 'facilona', pero realmente, es un espectáculo. Los Pirineos en general. Os voy a ir enseñando algunas imágenes, que vamos a ir haciendo a lo largo de este fin de semana", decía, mientras se grababa montando en bicicleta.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno / EFE

"Hemos aprovechado para conocer algunos de los pueblos de la Vall d'Arán. En este caso, vamos a visitar una localidad que se llama Canejan. El fin de semana se acaba y hemos cargado pilas. La verdad es que gastronomía, naturaleza, deporte y hospitalidad, la que tiene la Vall d'Arán. Sobre todo, profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras de los paradores, que es una empresa pública estatal. Te hacen sentir como en casa", contaba.

Según explicó, practicar deporte es esencial para sobrellevar la presión que implica la política. La actividad física le ayuda a despejar la mente y a reducir el estrés acumulado tras jornadas intensas de trabajo. Por otro lado, el entrenamiento con pesas le permite fortalecer la musculatura y prevenir molestias físicas, especialmente en la espalda.

"Os dejo las vistas desde el Parador de Vielha. Una maravilla. Antes de partir para Madrid, una pequeña ruta por el Valle de Torán", decía Pedro, mientras mostraba unas imagenes de un río y de toda la naturaleza.

Le encanta Catalunya

El presidente acostumbra a desconnectar por Catalunya. Este fin de semana, lo ha hecho antes de la sesión plenaria, una comparecencia del presidente del Gobierno al objeto de informar sobre la posición del Gobierno de España ante la guerra en Oriente Próximo, así como de la última reunión del Consejo Europeo, entre otros asuntos.