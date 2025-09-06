La Ruta de Los Molinos bate récord de inscritos y calienta motores para San Mateo

San Mateo se prepara para vivir otra jornada histórica con la novena edición de la Ruta de Los Molinos. La cita, que se celebrará el 11 de octubre, ya ha alcanzado un récord de 800 participantes, consolidándose como una de las pruebas de montaña más importantes del calendario canario.

El ritmo de inscripciones refleja la expectación generada. La modalidad intermedia de 12 kilómetros agotó dorsales en pleno agosto y mantiene lista de espera, mientras que la carrera larga de 26 km alcanza ya el 80% de ocupación y la corta de 7 km roza el 70%.

El recorrido, que asciende hasta el Pico de Las Nieves atravesando enclaves como Los Manantiales, la Cruz de Los Llanos o la Degollada del Salado, combina dureza y belleza natural. Desde la cumbre, los corredores afrontarán un descenso técnico por la Abejerilla y la Hoya del Gamonal.

La prueba vuelve a apostar por las categorías de formación juvenil, cadete e infantil, abriendo la experiencia a las nuevas generaciones del trail.

La élite local también estará en la salida. Lorena Padrón, Tatiana Mújica, Octavio León, Dunia Cruz y la joven promesa Anselma Lima son algunos de los nombres confirmados. Todos ellos aportarán nivel a una edición que aspira a ser inolvidable.

Con corredores llegados desde todo el archipiélago, la Ruta de Los Molinos confirma su ascenso como referente del deporte canario. Aún quedan dorsales disponibles en las modalidades de 7 y 26 kilómetros, que pueden formalizarse en la web de Arista Eventos.