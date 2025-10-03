Running en otoño: guía práctica para correr con la llegada del frío y mejorar tu rendimiento

El otoño marca un cambio de etapa para los runners, ya queda atrás el calor intenso del verano y reaparecen las temperaturas más frescas, días más cortos y paisajes que invitan a disfrutar del deporte al aire libre. Sin embargo, esta estación también trae consigo ciertos retos que conviene tener en cuenta para entrenar de forma segura y eficiente.

Temperatura, frío y lluvia: cómo adaptarse

Los días otoñales pueden empezar fríos, volverse templados a mediodía y sorprendernos con lluvias repentinas. Por eso, lo ideal es vestirse a capas: un cortaviento o una camiseta técnica ligera que puedas quitarte marcarán la diferencia. Además, con la bajada de temperaturas los músculos tardan más en activarse, así que dedica unos minutos extra al calentamiento para evitar lesiones. Y si aparece la lluvia, usa prendas impermeables y transpirables que repelan el agua, una gorra o visera para proteger los ojos y, al terminar, dúchate rápido para no enfriarte. Eso sí, con tormenta eléctrica o alerta meteorológica lo más seguro es quedarse en casa o mover el entreno al indoor.

Menos horas de sol

Los días se acortan y muchos entrenos tocarán al amanecer o al anochecer. Si corres en zonas poco iluminadas, asegúrate de llevar un frontal y prendas reflectantes para hacerte visible. Seguridad siempre por delante.

La motivación de la mejora

Quienes han entrenado durante el verano notarán una grata sorpresa: con temperaturas más bajas, todo el trabajo hecho previamente sale a la luz, el rendimiento mejora y las sensaciones al correr son mucho mejores. Esto es un auténtico chute de motivación para seguir sumando kilómetros y apuntarse a las próximas carreras.

El mejor momento para empezar

El otoño también es una gran oportunidad para quienes deciden iniciarse en el running. Con el calendario lleno de carreras populares, es el momento perfecto para fijarse un objetivo, ganar constancia y disfrutar de los entrenos rodeado de paisajes espectaculares. Incluso puedes probar el trail running y aprovechar la belleza del entorno natural en esta época del año.

El otoño invita a redescubrir la magia de correr. Con precaución, constancia y motivación, esta estación puede convertirse en la mejor aliada para dar un salto de calidad en tu rendimiento o para empezar con buen pie tu aventura en el running.

