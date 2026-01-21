Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luis Enrique DroSlavia Praga - BarcelonaLucas HernándezReal Madrid - MónacoOpen Australia hoyMarruecosBarcelona - Athletic SupercopaSlavia Praga - Barcelona horarioSlavia Praga - Barcelona alineacionesTer StegenClasificación ChampionsCuentas Barcelona ChampionsCruces ChampionsFinal Supercopa de EspañaEstrada FernándezEtapa 1 Tour Down UnderCuándo juega AlcarazHorario BadosaAlcarazCruces Copa del ReyUFC 324BrahimMercado de Fichajes hoyAparcarLey de SucesionesHacienda
instagramlinkedin

El running irrumpe en la Paris Fashion Week como nuevo lenguaje cultural

Las activaciones vinculadas al running ganan protagonismo durante la semana de la moda parisina y confirman que correr ya no es solo rendimiento, sino diseño, comunidad y estilo de vida

Las marcas están utilizando el París Fashion Week como un escaparate vivo para posicionar el running

Las marcas están utilizando el París Fashion Week como un escaparate vivo para posicionar el running / 5

Juan Manuel Rodríguez Cifre

Paris Fashion Week ya no se vive únicamente entre pasarelas y showrooms. En paralelo al calendario oficial, la cultura del running ha tomado la ciudad con una presencia cada vez más visible y estratégica. Carreras urbanas, entrenamientos colectivos, lanzamientos exclusivos y experiencias inmersivas forman parte de una agenda que convive con naturalidad con la moda y refuerza una tendencia clara: el running se consolida como categoría cultural, no solo deportiva.

Las marcas están utilizando París como un escaparate vivo para posicionar el running desde una óptica creativa y contemporánea. El foco ya no está únicamente en el rendimiento, sino en el diseño funcional, los tejidos técnicos y la capacidad de generar comunidad. Correr se presenta como una forma de expresión alineada con la estética, la ciudad y el movimiento.

Durante la semana, firmas globales y sellos independientes han desplegado activaciones que van desde carreras y entrenamientos abiertos hasta eventos sociales y lanzamientos de producto. Una programación que evidencia la influencia del outdoor, el gorpcore y las siluetas híbridas pensadas tanto para correr como para el día a día.

Lo más significativo no es la cantidad de eventos, sino el enfoque. Las activaciones se han convertido en la principal herramienta de storytelling: menos presentaciones estáticas y más experiencias reales para comunicar credibilidad técnica y visión estética.

Noticias relacionadas

En este contexto, Paris Fashion Week se consolida como un banco de pruebas para las marcas de running que quieren operar en la intersección entre deporte, diseño y cultura, utilizando la experiencia —y no el espectáculo— como vía para ganar relevancia.

Agenda de activaciones running en la Paris Fashion Week

21 de enero

  • PYNRS x Brooks — Spin Le Bloc Race
  • ASICS — Evening in Paris (evento de marca)
  • GORE-TEX x 7doulou — Opening party

22 de enero

  • ANTE — Easy Miles in Paris (morning run)
  • APR MAG x Houdini — Lanzamiento exclusivo en París
  • GORE-TEX x thisisneverthat — Sesión de meditación y recuperación

23 de enero

  • Outside Details x Ciele Athletics — Morning run
  • TIEMPOS x Houdini x APR MAG — Friends & Family Run
  • Salomon x GORE-TEX — Haute-Savoie Breakfast
  • Brooks Running x Jeff Staple — Lanzamiento anticipado de producto
  • OAO — Evento preview
  • Gramicci — Encuentro social (cheese & wine)
  • TECHUNTER — Lanzamiento y exposición Issue 10
  • PYNRS — Campaign in Motion Show

24 de enero

  • Welcome Edition x Progress Running Club — Morning run
  • Portal — Community run
  • Optimistic Runners — Social run
  • HOKA — New Horizons Opening Party

Showrooms y pop-ups durante toda la semana

  • Optimistic Runners
  • Saucony — Future Galerie
  • District Vision — FW26 Showroom
  • Ciele, Houdini, Norda, APR MAG — Swedish Institute
  • GORE-TEX — The Comfort Zone
  • Hiking Patrol, Literary Sport, Sorel, OAO, Portal, Kuta Distance Lab, Minor Planet NY

TEMAS