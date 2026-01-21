El running irrumpe en la Paris Fashion Week como nuevo lenguaje cultural
Las activaciones vinculadas al running ganan protagonismo durante la semana de la moda parisina y confirman que correr ya no es solo rendimiento, sino diseño, comunidad y estilo de vida
Paris Fashion Week ya no se vive únicamente entre pasarelas y showrooms. En paralelo al calendario oficial, la cultura del running ha tomado la ciudad con una presencia cada vez más visible y estratégica. Carreras urbanas, entrenamientos colectivos, lanzamientos exclusivos y experiencias inmersivas forman parte de una agenda que convive con naturalidad con la moda y refuerza una tendencia clara: el running se consolida como categoría cultural, no solo deportiva.
Las marcas están utilizando París como un escaparate vivo para posicionar el running desde una óptica creativa y contemporánea. El foco ya no está únicamente en el rendimiento, sino en el diseño funcional, los tejidos técnicos y la capacidad de generar comunidad. Correr se presenta como una forma de expresión alineada con la estética, la ciudad y el movimiento.
Durante la semana, firmas globales y sellos independientes han desplegado activaciones que van desde carreras y entrenamientos abiertos hasta eventos sociales y lanzamientos de producto. Una programación que evidencia la influencia del outdoor, el gorpcore y las siluetas híbridas pensadas tanto para correr como para el día a día.
Lo más significativo no es la cantidad de eventos, sino el enfoque. Las activaciones se han convertido en la principal herramienta de storytelling: menos presentaciones estáticas y más experiencias reales para comunicar credibilidad técnica y visión estética.
En este contexto, Paris Fashion Week se consolida como un banco de pruebas para las marcas de running que quieren operar en la intersección entre deporte, diseño y cultura, utilizando la experiencia —y no el espectáculo— como vía para ganar relevancia.
Agenda de activaciones running en la Paris Fashion Week
21 de enero
- PYNRS x Brooks — Spin Le Bloc Race
- ASICS — Evening in Paris (evento de marca)
- GORE-TEX x 7doulou — Opening party
22 de enero
- ANTE — Easy Miles in Paris (morning run)
- APR MAG x Houdini — Lanzamiento exclusivo en París
- GORE-TEX x thisisneverthat — Sesión de meditación y recuperación
23 de enero
- Outside Details x Ciele Athletics — Morning run
- TIEMPOS x Houdini x APR MAG — Friends & Family Run
- Salomon x GORE-TEX — Haute-Savoie Breakfast
- Brooks Running x Jeff Staple — Lanzamiento anticipado de producto
- OAO — Evento preview
- Gramicci — Encuentro social (cheese & wine)
- TECHUNTER — Lanzamiento y exposición Issue 10
- PYNRS — Campaign in Motion Show
24 de enero
- Welcome Edition x Progress Running Club — Morning run
- Portal — Community run
- Optimistic Runners — Social run
- HOKA — New Horizons Opening Party
Showrooms y pop-ups durante toda la semana
- Optimistic Runners
- Saucony — Future Galerie
- District Vision — FW26 Showroom
- Ciele, Houdini, Norda, APR MAG — Swedish Institute
- GORE-TEX — The Comfort Zone
- Hiking Patrol, Literary Sport, Sorel, OAO, Portal, Kuta Distance Lab, Minor Planet NY
- Fórmula Dembélé para solucionar el caso Dro
- Hervé Renard, entrenador (57 años), sobre Brahim: 'Lo que hizo es una falta de respeto hacia todo un país y todo un pueblo
- Aparcar dos vehículos o guardar muebles: Qué se puede hacer y qué no en una plaza en propiedad en un garaje comunitario
- Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
- Real Madrid - AS Mónaco, en directo: alineaciones, horario y dónder ver el partido de la Champions League
- Lewandowski, su futuro en sus manos: las dos condiciones para seguir en el Barça
- Otra sorpresa en La Masia: Quim Junyent, cerca del Almería
- Julián Álvarez, el elegido: el Barça prepara un golpe de efecto para el ‘9’