El running irrumpe en la Paris Fashion Week como nuevo lenguaje cultural

Paris Fashion Week ya no se vive únicamente entre pasarelas y showrooms. En paralelo al calendario oficial, la cultura del running ha tomado la ciudad con una presencia cada vez más visible y estratégica. Carreras urbanas, entrenamientos colectivos, lanzamientos exclusivos y experiencias inmersivas forman parte de una agenda que convive con naturalidad con la moda y refuerza una tendencia clara: el running se consolida como categoría cultural, no solo deportiva.

Las marcas están utilizando París como un escaparate vivo para posicionar el running desde una óptica creativa y contemporánea. El foco ya no está únicamente en el rendimiento, sino en el diseño funcional, los tejidos técnicos y la capacidad de generar comunidad. Correr se presenta como una forma de expresión alineada con la estética, la ciudad y el movimiento.

Durante la semana, firmas globales y sellos independientes han desplegado activaciones que van desde carreras y entrenamientos abiertos hasta eventos sociales y lanzamientos de producto. Una programación que evidencia la influencia del outdoor, el gorpcore y las siluetas híbridas pensadas tanto para correr como para el día a día.

Lo más significativo no es la cantidad de eventos, sino el enfoque. Las activaciones se han convertido en la principal herramienta de storytelling: menos presentaciones estáticas y más experiencias reales para comunicar credibilidad técnica y visión estética.

En este contexto, Paris Fashion Week se consolida como un banco de pruebas para las marcas de running que quieren operar en la intersección entre deporte, diseño y cultura, utilizando la experiencia —y no el espectáculo— como vía para ganar relevancia.