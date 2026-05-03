Ni running ni crossfit: la disciplina que combina lo mejor de ambos en un solo entrenamiento

En los últimos años, el fitness ha ido incorporando nuevas formas de competir y entrenar, pero pocas han generado tanto interés como Hyrox.

Esta disciplina, nacida en Alemania en 2017, mezcla carrera y entrenamiento funcional en una misma prueba, un formato que está ganando terreno entre corredores, aficionados al crossfit y gente que simplemente busca algo más completo.

Ni running ni crossfit: Hyrox es la mejor opción

Lejos de ser una moda pasajera, se está consolidando como un tipo de competición que exige tanto resistencia como fuerza, y que engancha precisamente por eso: porque no se queda solo en correr ni solo en levantar peso, sino que combina ambos mundos en un mismo reto.

HYROX se ha consolidado como una competición pensada para todo el mundo, no solo para atletas de élite. Su formato está diseñado para que cualquiera pueda participar, con opciones como individual, parejas o relevos, además de distintas categorías según el nivel físico de cada persona.

HYROX / Ramón Gutiérrez

Esto hace que tanto quienes se inician en el fitness como los más experimentados puedan competir en igualdad de condiciones. Esa idea de accesibilidad ha sido una de las claves de su crecimiento, convirtiéndolo en un fenómeno global con eventos ya asentados en ciudades como Madrid, Barcelona, Londres, Berlín o Nueva York, donde cada vez reúne a más participantes y curiosos del mundo del deporte funcional.

No es casualidad que Hyrox haya ganado tanta fuerza en tan poco tiempo y que ya cuente con una comunidad internacional que no deja de crecer. Su formato fijo y medible, con cronometraje oficial para todos los participantes, lo ha consolidado como una especie de “deporte del fitness” a nivel global.

Para quienes buscan un entrenamiento exigente, completo y con ese punto competitivo, Hyrox se ha ido convirtiendo en una alternativa muy seria frente a opciones más clásicas como correr o el crossfit de siempre.