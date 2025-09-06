Runna se expande: la app de running ya habla siete idiomas tras su integración en Strava

Runna, la aplicación de entrenamiento para corredores adquirida por Strava en 2025, ha anunciado su mayor actualización hasta la fecha: la internacionalización completa de su servicio. La app, que ya se utilizaba en más de 180 países en inglés, ofrece desde ahora toda su experiencia en siete nuevos idiomas: francés, alemán, portugués (Brasil), español, neerlandés, italiano y japonés.

La compañía, fundada en Londres en 2021 por Dom Maskell y Ben Parker, explica que el paso no se limita a una traducción literal, sino a un proceso de localización integral. Eso implica que tanto los textos de la aplicación como las imágenes, contenidos, planes de entrenamiento y vídeos de coaching están adaptados a la cultura y necesidades de cada mercado.

De Londres al mundo

Tras consolidarse como la app de running “mejor valorada” en iOS y Android, Runna inicia con este movimiento una nueva fase de crecimiento global. “Se trata de inclusión, accesibilidad y ambición global. Queremos que cualquier persona, corra donde corra, pueda entrenar con nosotros”, señala Dom Maskell, cofundador y CEO. Según el directivo, la experiencia de Strava en procesos de localización ha sido decisiva para acelerar la puesta en marcha de la actualización.

La expansión se suma a otro hito reciente de la compañía: el lanzamiento de Races by Runna, una plataforma que busca conectar a corredores de todo el mundo en eventos personalizados y experiencias digitales. Con ambos desarrollos, la empresa refuerza un roadmap ambicioso que, en palabras de sus responsables, permitirá añadir nuevas funciones e idiomas con más rapidez.

Planes para todos los niveles

Runna ofrece planes personalizados desde distancias de 5 kilómetros hasta ultramaratón. El sistema incluye seguimiento, coaching en vídeo y una integración directa con dispositivos y aplicaciones populares entre corredores. La propuesta ha sido avalada por miles de usuarios y por reconocimientos como la nominación a “App of the Year” de Apple en 2024.

La internacionalización busca ahora abrir puertas en mercados estratégicos de Europa, Latinoamérica y Asia. Para ello, Runna reforzará además su red de colaboraciones con eventos deportivos de primer nivel, que ya incluye la Maratón de Londres y la Maratón de Nueva York. “Cada región tendrá su propia red de alianzas, porque creemos que la comunidad local es clave para crecer”, apunta Maskell.

Un futuro ligado a Strava

La integración de Runna dentro del ecosistema Strava, materializada en 2025, ha permitido acelerar la inversión y escalar la tecnología a mayor velocidad. La compañía ve la internacionalización como el primer paso de un proceso más amplio de crecimiento, que irá acompañado de nuevas funciones para entrenadores, mejoras en la interacción social y mayor personalización de los planes de entrenamiento.

De Londres al mundo, Runna confirma con este anuncio que su apuesta es global y que quiere convertirse en la referencia para corredores de cualquier nivel, sin importar el idioma o el país.