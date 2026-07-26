Rubén Río, entrenador personal: "Si logras aguantar más de 20 segundos colgado de una barra, es una señal fantástica de autonomía física"

Muchos ejercicios físicos permiten reforzar actividades cotidianas que facilitan el día a día, tales como abrir un tarro o cargar las bolsas de la compra, y lo normal es que tengan un elemento en común: la fuerza de agarre.

Aunque normalmente se asimila a deportistas o profesionales de la escalada, un creciente número de investigaciones apunta a dicha cualidad como uno de los indicadores más acertados de un envejecimiento saludable, relacionándola con la autonomía corporal, la rapidez de las recuperaciones ante enfermedades y la propia longevidad.

La fuerza de agarre es la capacidad de sujetar, apretar o sostener un objeto con las manos / Galdeano FIT

Bajo esta premisa, Rubén Río, entrenador personal y director del centro de entrenamiento RRSalud, explicó cómo la fuerza de agarre es un gran espejo del estado físico en general. “No porque tener unas manos fuertes vaya a salvarte la vida, sino porque, si pierdes fuerza de agarre, seguro que también estás perdiendo fuerza en otras partes del cuerpo", primeramente resaltó.

Así, existen diversas pruebas para determinar tu fuerza de agarre, pero una de las más sencillas es precisamente aquella a la que Río alude: colgarse de una barra con los brazos completamente extendidos, sin balancearse y dejando que el cuerpo quede suspendido (conocida como suspensión pasiva o dead hang, en inglés).

Así luce una suspensión pasiva correctamente realizada / Healthline

“Si logras aguantar más de 20 segundos, significa que tus tendones, las articulaciones del hombro y los ligamentos mantienen una buena integridad estructural y que tu fuerza de agarre es proporcional a tu peso corporal. Es una señal fantástica de autonomía física, aseguró el especialista.

En caso contrario, si no te es posible mantenerte suspendido, Río define que puede deberse a dos posibilidades: falta de fuerza en el tren superior, exceso de grasa corporal o ambas en simultáneo. “Al cuerpo le cuesta sostener su propio peso y eso, a largo plazo, puede traducirse en más dificultades para reaccionar ante una caída o para levantarse del suelo”, contextualizó.

Por lo tanto, si te encuentras dentro del grupo de personas que no son capaces de mantenerse suspendidas, no hay razón para preocuparse, pues se trata de una capacidad que se puede entrenar gracias a un sistema de progresión muy sencillo, comenzando con los pies parcialmente apoyados sobre una superficie y paulatinamente retirándola para conseguir mantener ambos pies en el aire durante cada vez más segundos.

Asimismo, si lo que deseas es centrar tus esfuerzos en la fuerza de agarre, Río recomienda tres ejercicios particularmente efectivos:

Paseo del granjero, que implica caminar sosteniendo una mancuerna o una pesa rusa en cada mano con los brazos estirados y la espalda erguida. Agarre de pinza, que implica sujetar un disco de pesas solo con las yemas de los dedos y el pulgar (sin la palma). Extensiones de dedos con banda elástica, que implican situar una goma elástica alrededor de tus dedos, abrirlos y cerrarlos repetidamente haciendo fuerza hacia afuera.

La gimnasia para dedos mejora la flexibilidad, incrementa la fuerza de agarre y estimula la coordinación cerebral / Sportlife

En última instancia, Río cierra su disertación al recordar el peligro latente que supone la tecnología para la pérdida de fuerza, pues hábitos como pasar horas deslizando el dedo sobre una pantalla o escribiendo sobre un teclado no son realmente comparables a auténticos ejercicios, teniendo que sumarle además el número de herramientas que, como los abridores automáticos o las maletas con ruedas, nos quitan la necesidad de ejercer fuerza.

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“Al final, si vamos eliminando actividades de toda la vida porque los aparatos las hacen por nosotros, vamos atrofiando y perdiendo fuerza en las manos”, sentenció, lo cual puede no ser peligroso de cara a ciertos actos mundanos, pero sí se vuelve preocupante cuando de impedir una caída o cargar a un nieto se trata.