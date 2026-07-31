Rubén Río, entrenador: "Mucha gente entrena pensando que ser más fuerte es solo levantar más kilos pero la realidad es otra: la fuerza real se construye de dentro hacia fuera"

"Fuerza sin estabilidad solo es potencia sin control". Con esta frase, el entrenador personal Rubén Río resume su forma de entender el entrenamiento de fuerza: no basta con mover más peso si el cuerpo no es capaz de controlarlo.

Entrenar fuerza está bien, pero sin estabilidad no existe un verdadero control

Rubén comparte así una pieza de sabiduría que mucha gente que entrena en el gimnasio no contempla: trabajar la fuerza no implica solo levantar más peso, sino que es imperativo desarrollar una fuerza que vaya de dentro hacia afuera.

Para que se entienda un poco mejor, el entrenador comparte un curioso ejemplo: si uno dispara un cañón desde una canoa, por potente que sea el cañón el disparo será un fracaso si la canoa no puede aportar el equilibrio necesario. Nuestro cuerpo funciona exactamente de la misma manera.

En esta comparación, el cañón representa la fuerza que somos capaces de generar, mientras que la canoa simboliza la estabilidad necesaria para aplicarla. En nuestro cuerpo, esa base depende del core, el control de las articulaciones y la musculatura estabilizadora.

Es por ello que el entrenador defiende que al entrenar fuerza, también hay que entrenar equilibrio. Y los beneficios de esta filosofía no son pocos: un menor riesgo de sufrir determinadas lesiones, más eficiencia y un rendimiento real para el cuerpo.

Una mujer entrenando en el gimnasio / sport

Todo esto se entiende porque, en primer lugar, un entrenamiento orientado a fuerza y equilibrio puede reforzar la musculatura estabilizadora, mejorar la tolerancia de los tendones y aumentar el control alrededor de las articulaciones. Por lo tanto, estaremos más protegidos ante movimientos más bruscos y/o inesperados.

Asimismo, también se consigue una mayor eficiencia durante los entrenamientos dado que los resultados de nuestro trabajo se transmiten directamente en cada movimiento. Y eso, lógicamente, afecta mucho a nuestro rendimiento.

Pareja en el gimnasio / Sport

Además de mejorar la aplicación de la fuerza, estos ejercicios pueden favorecer la coordinación, el control corporal y la capacidad para desenvolverse en movimientos más variados; toda tarea se hace mucho más fácil de ejecutar con un cuerpo que rinde en cualquier contexto.

"Obliga a tus estabilizadores a trabajar"; Rubén considera que no hay que limitarse solo a las máquinas típicas de gimnasio. También hay que realizar entrenamientos de ejercicios unilaterales (con una pierna o un brazo) y ejercicios con peso libre, pues son herramientas especialmente útiles para trabajar el core y la musculatura estabilizadora.

En definitiva, si estás entrenando fuerza, no puedes descuidar entrenar el equilibrio de tu cuerpo. Después de todo, por mucha masa muscular que tengas si tu cuerpo no puede aprovecharla toda estarás perdiendo muchos de los frutos de tu esfuerzo.