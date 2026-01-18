Rubén Jiménez, entrenador personal: "Entrenar fuerza es una inversión en salud, autonomía y calidad de vida"

La gente ya ha dejado atrás las fiestas navideñas y comienza a pensar en el verano de 2026. Uno de los objetivos que la mayoría se plantea, aunque no todos consiguen, es llegar en plena forma física. Por ello, las redes sociales se están llenando de consejos de bienestar para mejorar el estado físico.

Sin embargo, la revista Woman ha hablado con el entrenador personal Rubén Jiménez, CEO de RJ Centro, quien propone una rutina perfecta para empezar el mes de enero, quemar los excesos de las fiestas y mantenerse en forma durante todo el año.

El entrenador personal desvela que "son ejercicios que no necesitan material, con los que puedes progresar fácilmente, trabajas de manera global y son muy eficientes para lo que queremos: estar en forma".

Rutina de 7 ejercicios "quema todo el año"

Sentadilla profunda (Air Squat)

Movimiento global que implica piernas y zona media, ideal para elevar el consumo energético y ganar rango de movimiento.

Puntos clave: columna alineada, rodillas siguiendo la línea del pie y ejecución fluida.

columna alineada, rodillas siguiendo la línea del pie y ejecución fluida. Evolución a largo plazo: control del tempo, detención en la fase baja y versión con salto.

Flexiones de brazos

Ejercicio base para desarrollar fuerza en el tren superior con una gran implicación del core. Fácilmente adaptable a cualquier nivel.

Puntos clave: abdomen y glúteos firmes, pecho tocando el suelo y empuje potente.

abdomen y glúteos firmes, pecho tocando el suelo y empuje potente. Evolución: apoyo elevado, versión clásica en suelo y variantes explosivas.

Flexiones de brazos / Archivo

Zancadas alternas

Trabajo unilateral que mejora equilibrio, fuerza y coordinación, con alto componente metabólico cuando se realiza de forma continua.

Puntos clave: zancada amplia, torso erguido y empuje decidido desde la pierna adelantada.

zancada amplia, torso erguido y empuje decidido desde la pierna adelantada. Evolución: desplazándose, con salto o añadiendo resistencia externa.

Mountain Climbers

Movimiento dinámico que acelera rápidamente la frecuencia cardíaca, combinando core, cadera y resistencia cardiovascular.

Puntos clave: manos alineadas bajo los hombros, rodillas rápidas pero estables y pelvis controlada.

manos alineadas bajo los hombros, rodillas rápidas pero estables y pelvis controlada. Uso ideal: excelente para cerrar bloques de trabajo intenso.

Mountain climbers / Archivo

Jumping Jacks

Ejercicio sencillo pero muy eficaz para aumentar el gasto calórico sin generar una fatiga excesiva.

Puntos clave: coordinación entre brazos y piernas y cadencia constante.

coordinación entre brazos y piernas y cadencia constante. Evolución: versiones cruzadas o ejecutadas a máxima velocidad.

Plancha con toque de hombros

Trabajo de estabilidad central que refuerza el control anti-rotacional y protege el resto del entrenamiento.

Puntos clave: cadera estable, contacto preciso y activación constante del abdomen.

cadera estable, contacto preciso y activación constante del abdomen. Evolución: ejecución más lenta o incorporando desplazamientos.

Plancha con toque de hombros / YouTube

Burpees

Ejercicio completo por excelencia: combina fuerza, resistencia cardiovascular y coordinación en un solo gesto.