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Rubén García, experto en fitness: "Si te quieres poner fuerte, la fórmula es básica; comer, entrenar y descansar"

La pareja de Marta Sanahuja acudió al pódcast 'B3TTER' para hablar sobre cómo perder grasa y ganar músculo antes del verano

Rubén García, experto en fitness

Rubén García, experto en fitness / YOUTUBE

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El verano ya está a la vuelta de la esquina, pero muchas personas siguen enfocadas en llegar en plena forma física, aunque el tiempo ya se les acaba. Gracias a las redes sociales, se pueden encontrar miles de consejos de entrenadores personales sobre lo que hay que hacer para llegar en plena forma física.

Uno de los últimos en pronunciarse ha sido el experto en fitness Rubén García, debido a que acudió al pódcast 'B3TTER', presentado por Àlex Boisset y Adrià Cruz, para hablar sobre cómo perder grasa y ganar músculo antes del verano.

La pareja de Marta Sanahuja, jurado de 'MasterChef', expresó que ponerte fuerte es bastante fácil, algo que la mayoría de personas piensan lo contrario. "Realmente, si te quieres ponerte fuerte, la fórmula es muy básica", empezó diciendo.

El experto en fitness desveló lo que hay que hacer: "Comer, entrenar y descansar". Aunque, avisó que es fundamental otro aspecto: la regularidad.

Pues no sirve de nada hacerlo durante unos días y luego perder la rutina que habías establecido. Respecto al entreno, García señaló que con apenas dos días de entrenamientos ya sirve para ponerte en plena forma física. "Tienes más que suficiente", reconoció.

En ese instante de la entrevista, Adrià Cruz, uno de los presentadores de 'B3TTER', le cuestionó: "Estamos a junio y llega la playa. ¿Cómo podemos ganar músculo fácil y las mujeres fibrarse?". El experto en fitness no dudó en reconocer que "la manera más fácil de perder grasa es ganar músculo".

Uno de los errores que muchos cometen es "tirar de cardio para adelgazar rápido", según apuntó la pareja de Sanahuja. Aunque, avisó de que "es un recurso, pero a coste de un golpe duro para el músculo".

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La solución que otorgó es combinar el entrenamiento de fuerza con el de cardio: "Si lo mezclas todo, vas a conseguir una forma óptima de ganar músculo y de afinar".

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