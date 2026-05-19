Rubén Chaves, experto en Hyrox, da la clave para mejorar en los entrenamientos: "Una buena base aeróbica es fundamental"

Rubén Chaves, técnico y atleta de HYROX, ha explicado en una entrevista concedida a Men’s Health cuál es una de las claves para rendir mejor en este tipo de pruebas híbridas: no obsesionarse solo con la fuerza y dedicar también tiempo al trabajo aeróbico.

Su enfoque pone el acento en una idea que cada vez gana más peso dentro del fitness competitivo: para progresar en HYROX no basta con ser fuerte, también hay que aprender a sostener el esfuerzo durante muchos minutos. Siguiendo con su propio ejemplo, profundiza en la manera de mejorar en los entrenamientos.

La base aeróbica manda

HYROX combina carrera y ejercicios de fuerza en un mismo formato, y precisamente ahí está su dificultad. Chaves recuerda que la prueba exige correr varios kilómetros y, al mismo tiempo, afrontar estaciones de fuerza con fatiga acumulada. ¿Cómo podemos prepararnos mejor?

Por esta modalidad híbrida nsiste en que una buena base aeróbica es fundamental, porque permite llegar mejor a cada bloque y no hundirse cuando el cuerpo empieza a resentirse del esfuerzo continuo. Según comenta, su preparación se apoya en separar por un lado el trabajo de carrera y por otro la fuerza, para después unir ambos en sesiones más específicas.

El HYROX se ha consolidado en España / DIR TUSET - SARA GIMÉNEZ

En esas rutinas mixtas, reduce algo la carga de los ejercicios pero aumenta las repeticiones, con el objetivo de mantener un ritmo más aeróbico y simular mejor lo que ocurre en competición. La idea es acostumbrar al cuerpo a trabajar con esfuerzo sostenido, no solo a levantar peso en series cortas

Ese planteamiento cobra sentido en HYROX porque la fatiga aparece pronto y se mantiene durante toda la prueba. Chaves destaca que, tras correr, muchas veces se llega a las estaciones de fuerza en malas condiciones, así que también hay una parte mental muy importante: saber regularse, gestionar descansos y no salir demasiado rápido.

Más allá de la fuerza

Uno de los puntos más interesantes de su visión es que no considera suficiente entrenar solo ejercicios pesados. En lugar de eso, propone combinar resistencia, carrera e intensidad para construir un perfil más completo. La fuerza sigue siendo importante, pero debe convivir con sesiones capaces de mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y la tolerancia al esfuerzo prolongado.