Rosa Lara firma un histórico quinto puesto en el Mundial de Canfranc

Rosa Lara consiguió un excelente quinto puesto en la prueba Long Trail del Mundial de Canfranc. La valenciana, que fue recuperando posiciones durante toda la carrera, cruzó la meta en la mítica estación con un tiempo de 10 horas, 47 minutos y 15 segundos.

Llegó a 49 minutos de la vencedora de la prueba femenina: Katie Schide. La estadounidense volvió a demostrar ser la gran referencia del ultratrail femenino y finalizó con un tiempo de 9 horas, 57 minutos y 59 segundos que le valió para ser la 25ª en la general, una auténtica barbaridad.

Katie Schide, reina del Mundial / IRUNFAR

El podio lo completaron la sorprendente nepalí Sunmaya Budha, que finalizó en segunda posición a 25 minutos de la estadounidense y la italiana Fabiola Conti, que llegó a 37 minutos de Schide.

En cuarta posición, y tras adelantar a Rosa Lara en los últimos kilómetros de la bajada hacia Canfranc, cruzó la meta la canadiense Jazmine Lowther.