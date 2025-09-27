Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

MUNDIAL DE TRAIL

Rosa Lara firma un histórico quinto puesto en el Mundial de Canfranc

La corredora valenciana consiguió acabar el Long Trail de la cita mundialista con un excelente 'top 5'. Katie Schide se proclamó campeona mundial tras una exhibición

Rosa Lara hizo historia en Canfranc

Rosa Lara hizo historia en Canfranc / JÈSSICA TRUJILLO

David Boti

David Boti

Canfranc

Rosa Lara consiguió un excelente quinto puesto en la prueba Long Trail del Mundial de Canfranc. La valenciana, que fue recuperando posiciones durante toda la carrera, cruzó la meta en la mítica estación con un tiempo de 10 horas, 47 minutos y 15 segundos.

Llegó a 49 minutos de la vencedora de la prueba femenina: Katie Schide. La estadounidense volvió a demostrar ser la gran referencia del ultratrail femenino y finalizó con un tiempo de 9 horas, 57 minutos y 59 segundos que le valió para ser la 25ª en la general, una auténtica barbaridad.

Katie Schide, reina del Mundial

Katie Schide, reina del Mundial / IRUNFAR

El podio lo completaron la sorprendente nepalí Sunmaya Budha, que finalizó en segunda posición a 25 minutos de la estadounidense y la italiana Fabiola Conti, que llegó a 37 minutos de Schide.

Noticias relacionadas y más

En cuarta posición, y tras adelantar a Rosa Lara en los últimos kilómetros de la bajada hacia Canfranc, cruzó la meta la canadiense Jazmine Lowther.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas