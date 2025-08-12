Rosa Lara, una de las grandes sensaciones del trail en 2025: "Si cuesta, me gusta aún más"

"Soy muy trabajadora. Y si cuesta, me gusta aún más". Esa frase de Rosa Lara Feliu resume mejor que ninguna su 2025: una temporada en la que ha logrado estabilizar su lugar en la élite del trail running español gracias a una mezcla de talento, perseverancia y mentalidad férrea.

En su aparición en el pódcast Evolution Trail, la corredora de Compresport dejó claro que su gran salto de nivel no es fruto de la casualidad.

Ya venía avisando desde temporadas anteriores, pero en este 2025 ha confirmado que es una de las grandes referencias femeninas de nuestro deporte. Su cuarto puesto en Zegama, también su cuarto puesto en el Maratón del Mont-Blanc y su reciente victoria en la modalidad SKY de la Val d’Aran by UTMB confirman su excelente momento de forma.

"Creo que he dado un cambio a mi rendimiento. Me estoy encontrando muy bien", reconoce Rosa, que no ha variado su forma de entrenar ni su filosofía de trabajo: "Sigo fiel a las pautas de mi entrenador Arcadi. Si el entrenamiento cuesta, más lo disfruto".

2025, un regreso tras lesión

El camino hasta aquí no ha sido fácil. Un inicio de año marcado por una caída y molestias persistentes en el gemelo le obligaron a parar más tiempo del previsto. Pero lejos de suponer un lastre, ese obstáculo se convirtió en gasolina: "La lesión me hizo aún más fuerte mentalmente. Cuando volví, tenía ganas que me salían por las orejas". Su regreso fue meteórico. Y su enfoque, igual de sólido que siempre: "Intento cumplir los entrenamientos sin pasarme. Ni por exceso ni por defecto. Hay que escuchar al cuerpo".

La regularidad ha sido su gran virtud. Más allá de resultados, Rosa ha demostrado estar "delante en casi todas las competiciones". Su visión del alto rendimiento es sencilla, pero poderosa: "Confío mucho en mí, y también en toda la gente que me apoya. Eso marca la diferencia". No es casualidad que en un circuito cada vez más competitivo, Rosa haya consolidado su espacio sin necesidad de hacer grandes cambios. Constancia, cabeza y pasión. Fórmula simple, pero difícil de sostener.

Los objetivos de Rosa Lara: la OCC y el Mundial de Canfranc

Preguntada por lo que cambiaría de esta temporada, lo tiene claro: "Nada. Incluso de los errores aprendo. No los cambiaría porque me han hecho más fuerte". Con ese espíritu competitivo, Rosa afronta ahora su doble gran reto: "Mi cabeza ya está en Canfranc y en la OCC. Quiero llegar en el mejor estado posible".

El Mundial de Trail en Canfranc —donde se medirá a las mejores del mundo en casa en la modalidad ultra— y la OCC del UTMB en Chamonix suponen los dos grandes objetivos que marcarán su final de temporada. Dos citas que, como ella misma dice, "me motivan muchísimo".

A sus 28 años, Rosa Lara Feliu no solo es una de las trail runners más en forma del panorama nacional. Es también un ejemplo de cómo la disciplina, la humildad y el compromiso personal con el trabajo pueden convertir a una corredora sólida en una referente absoluta. Porque como ella misma repite: "La mentalidad ha sido, desde que empecé, luchar e intentar estar lo más adelante posible".