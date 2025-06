Rosa Lara, trail runner, da el mejor consejo para novatos: "El equilibrio es fundamental para poder rendir"

Desde Gata de Gorgos, un pequeño municipio de la Marina Alta alicantina, hasta las cimas más prestigiosas del trail running mundial. Ese ha sido el recorrido meteórico de Rosa Lara Feliu, una atleta que en apenas cinco años ha logrado situarse entre las mejores corredoras de montaña del planeta. A sus 28 años, y combinando su carrera deportiva con su trabajo como fisioterapeuta y entrenadora online, Rosa ha encontrado un equilibrio que le ha permitido rendir al máximo nivel en una disciplina tan exigente como variada.

En la última edición de la Zegama-Aizkorri, una de las carreras más míticas del calendario internacional, Rosa firmó una actuación memorable: cuarta clasificada y a escasos segundos del podio. Un resultado que no solo confirma su progresión, sino que consolida a la corredora de Compressport en el top 5 del ranking global de trail esta temporada en las Golden World Trail Series.

La gatera no oculta su admiración por esta prueba emblemática: "A Zegama hay que ir al menos una vez en la vida", asegura con convicción en una entrevista concedida al portal La Marina Alta, consciente de que correr allí es un privilegio reservado a las mejores.

Graduada en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Rosa ha sabido aplicar sus conocimientos académicos a su preparación física. Su planteamiento del entrenamiento va más allá del volumen de kilómetros: incluye sesiones de fuerza, una alimentación cuidada y, sobre todo, una atención constante al descanso. "El equilibrio es fundamental para poder rendir y evitar lesiones", explica.

El año 2024 supuso su despegue definitivo en la élite. Ganó la Marató Mallorca by UTMB y la Barbudo Sky Race, y se colgó la plata en la exigente Ultra Pirineu. Esos triunfos la colocaron en el radar de las grandes marcas y medios especializados, pero también le confirmaron que podía competir de tú a tú con las mejores del circuito. Su 2025 arrancó con una lesión que puso en pausa su progresión, pero ni siquiera eso impidió que brillara en Zegama y en la carrera italiana de Golfo dell’Isola, ambas puntuables para la Golden Trail World Series.

Rosa es una corredora versátil, capaz de rendir en todo tipo de terrenos. Lo suyo no es la especialización extrema, sino la adaptación. “No se me da superbién nada en concreto, pero tampoco se me da mal nada. Me defiendo bien en todo tipo de terreno y distancia”, explica. Esa capacidad para adaptarse le permite competir con garantías tanto en maratones técnicas como en ultras de gran kilometraje. Y quizás ahí resida uno de sus mayores talentos: en la constancia, en la regularidad y en la inteligencia para leer cada carrera según sus características.

Lejos de los focos mediáticos que suelen concentrarse en los nombres más conocidos del trail, Rosa construye su camino desde la autenticidad. Corre por pasión, por conexión con la montaña, por esa sensación de libertad que define el espíritu del trail running. “Este deporte me conecta con la naturaleza, conmigo misma y con el entorno. Es precioso porque te permite conocer muchos lugares distintos”, dice. Para ella, cada sendero es una experiencia nueva, cada carrera un aprendizaje, y cada cima alcanzada una oportunidad para seguir soñando más alto.

La historia de Rosa Lara Feliu es la de una corredora que ha roto barreras sin hacer ruido, que ha escalado posiciones desde un rincón humilde de Alicante hasta el escaparate global del trail running. Una atleta que demuestra que el trabajo metódico, el compromiso con uno mismo y la pasión por lo que se hace siguen siendo, en tiempos de redes sociales y exposición constante, el verdadero camino hacia la cima.