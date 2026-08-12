A sus 30 años, Rodri Hernández atraviesa uno de los momentos más determinantes de su carrera. El centrocampista madrileño acaba de proclamarse campeón del mundo con la Selección española tras una final vibrante ante Argentina, un duelo que mantuvo la tensión hasta el último instante y que permitió al capitán sumar el mayor éxito de su trayectoria.

Con la nueva temporada a punto de comenzar y su nombre vinculado al FC Barcelona en este mercado de verano, el futbolista ha dejado ver una faceta mucho más cercana y cotidiana.

Rutinas sencillas lejos del foco mediático

Lejos de la exigencia del fútbol de élite, Rodri mantiene costumbres simples y disfruta de pequeños momentos que forman parte de su día a día.

Rodri, cada vez más cerca del Barça / ADAM VAUGHAN / EFE

También lo hace cuando se sienta a la mesa, donde apuesta por una alimentación equilibrada pero sin obsesiones. "No soy muy meticuloso con la comida, soy más abierto en ese sentido", explica en una entrevista con GQ Spain, defendiendo una relación natural con la comida que combina cuidado profesional y disfrute personal.

El sushi, su elección favorita

Aunque la gastronomía española ocupa un lugar destacado en su vida, con platos como la tortilla de patatas o la paella, Rodri reconoce una clara predilección por la cocina japonesa. "El sushi es mi comida favorita", afirma. "Cuando era pequeño ni le prestaba atención, creo que alguna vez lo probé y no me gustó nada, pero cuando me he hecho mayor la verdad que de la mejor calidad el sushi es espectacular".

La historia del curioso delincuente está relacionada con el sushi / miBsAs.com

Con el tiempo ha aprendido a apreciarlo y hoy lo considera un auténtico capricho: no lo consume habitualmente, pero cuando quiere darse un homenaje acude a un restaurante especializado. Entre todas las opciones, los makis son su elección predilecta.

El capitán también ha explicado cómo le gusta comer sushi, revelando detalles que muestran su lado más espontáneo. Reconoce que el wasabi puede ser traicionero y que alguna vez ha cometido el error de añadir demasiado. Aun así, suele incorporar una pequeña cantidad a la soja "más por lo que dicen que por el sabor", buscando ese equilibrio que define su manera de entender la alimentación.

Una filosofía sin obsesiones

A diferencia de otros deportistas que siguen dietas estrictas, Rodri apuesta por una forma de comer más natural.

No recurre a ayunos extremos ni a restricciones severas: prefiere aplicar el sentido común, cuidarse sin convertir la comida en una preocupación constante y permitirse disfrutar de aquello que le gusta. Para él, la clave está en mantener buenos hábitos sin caer en excesos.