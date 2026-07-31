Rodolfo Sancho (51 años), sobre el secreto de su longevidad: "Cada día desayuno fruta tropical y prefiero hacer deporte al aire libre"

Rodolfo Sancho, conocido actor de 51 años, ha explicado que una parte clave de cómo se mantiene joven está en dos hábitos muy sencillos: empezar el día con fruta y elegir siempre que puede hacer ejercicio al aire libre. No se trata de una rutina sofisticada, sino de pequeños gestos que repite a diario y que encajan bien con lo que la ciencia recomienda para cuidar la salud pasados los cincuenta años.

Su forma de comenzar el día

El actor ha contado que la base de sus mañanas es la fruta, sobre todo tropical, porque es la que más le gusta. Mangos, piñas o papayas forman parte de su desayuno habitual, acompañadas en ocasiones de un té o un café, pero sin un desayuno pesado nada más comenzar el día.

A media mañana, cuando el cuerpo se lo pide, come algo más consistente, pero el arranque del día lo reserva para algo ligero y cargado de vitaminas. Las frutas tropicales tienen todo el sentido en su rutina: aportan agua, fibra y una combinación muy rica de vitaminas y antioxidantes.

Megan Montaner y Rodolfo Sancho / Sport

El mango, por ejemplo, es digestivo, ayuda a regular el tránsito intestinal y contiene enzimas que facilitan la descomposición de proteínas. La piña también aporta enzimas y tiene efecto diurético y desintoxicante, ayudando a evitar la retención de líquidos. La papaya suma vitamina A y C, potasio y flavonoides que ayudan a proteger el corazón y reforzar las defensas.

Deporte sí, pero mejor al aire libre

Sancho también ha señalado que prefiere el deporte al aire libre frente al gimnasio tradicional. Le resulta más divertido y más sostenible como hábito: caminar, correr, hacer ejercicio funcional en parques o mover el cuerpo en contacto con la naturaleza encaja mejor con su manera de vivir.

Hombre haciendo running / Libre

Estar activo en espacios naturales o abiertos mejora el bienestar psicosocial, según los expertos. Una simple caminata diaria de 30 minutos al aire libre, disfrutando de la luz y el aire fresco, ayuda a disminuir el estrés, potenciar la fuerza y la resistencia y mejorar la coordinación y el equilibrio, aspectos claves para envejecer mejor.

Una rutina que encaja muy bien con su edad

Pasados los 50, mantener masa muscular, cuidar el sistema cardiovascular y evitar el sedentarismo se vuelve clave para la longevidad. Los estudios apuntan que una vida activa, con ejercicio regular y alimentación rica en frutas y verduras, ayuda a retrasar la aparición de enfermedades propias de la edad, reduce el riesgo de problemas cardiovasculares y mejora tanto la salud física como la mental.

En ese contexto, la rutina que describe Rodolfo Sancho no busca ser extrema ni perfecta, sino sostenible: fruta tropical cada mañana, algo más de comida cuando el apetito realmente aparece y deporte frecuente, mejor si es al aire libre. No es una dieta rígida ni un plan de gimnasio obsesivo, sino un estilo de vida que le permite seguir activo y trabajar con energía.