La rodilla que paró a Kilian Jornet en Zegama le obliga a abandonar la Western States 100

Kilian Jornet no pudo acabar la Western States 100 de 2026. El corredor catalán ha abandonado este sábado en Dusty Corners, el checkpoint situado en la milla 38 (kilómetro 61) del recorrido entre Olympic Valley y Auburn. La causa es la misma que le persigue desde mayo: una lesión de rodilla que le dejó fuera de combate en la Maratón de Zegama-Aizkorri y que nunca llegó a resolverse del todo antes de la salida de este sábado.

El abandono no ha sido una sorpresa absoluta para quien había seguido de cerca su preparación. Jornet llegó a California con un déficit de entrenamiento enorme. Solo dos semanas de rodaje desde Zegama, donde terminó en el puesto 44 después de once victorias en la misma prueba. Él mismo lo había explicado públicamente: había parado de correr durante semanas, la rodilla no respondía, y la decisión de salir en la Western States era una apuesta con muchas incógnitas encima de la mesa.

La carrera de Jornet hoy ha tenido dos partes muy distintas. En los primeros kilómetros fue uno de los más rápidos del grupo de cabeza. Pasó Emigrant Pass segundo, a solo un segundo del líder Hans Troyer. En Lyon Ridge seguía cuarto, a menos de dos minutos de la cabeza, corriendo a ritmo de récord histórico. Todo apuntaba a que la rodilla podía aguantar. Pero el recorrido de la Western States no perdona: a cada descenso técnico, el cuerpo de Jornet cedía un poco más. En Duncan Canyon empezó a perder posiciones. En Miller's Defeat ya era decimotercero. La subida, que es su terreno natural, no fue suficiente para compensar lo que perdía cuesta abajo.

Los primeros 61 kilómetros de la Western States incluyen algunos de los descensos más exigentes de toda la carrera. El tramo entre Red Star Ridge y Duncan Canyon baja más de 500 metros en pocos kilómetros por terreno técnico y seco. Para una rodilla con problemas, ese tipo de impacto repetido es insostenible. Jornet lo sabía antes de salir. Lo intentó de todas formas.

En Dusty Corners, decidió parar. Es el mismo punto donde en 2025 era quinto, prácticamente empatado con el grupo que acabaría ganando la carrera con el segundo mejor tiempo de la historia. La diferencia entre los dos años no es de nivel ni de preparación general: es de una articulación que no estaba lista.

No estará en Sierre Zinal

El abandono cierra un ciclo difícil para Kilian este año y abre un interrogante inmediato sobre el resto de su temporada. La Sierre-Zinal, una de las carreras más icónicas del calendario de montaña, se celebra el 8 de agosto, apenas seis semanas después de hoy. Jornet la ha ganado en múltiples ocasiones y suele ser uno de los nombres fijos en la salida. Pero con una rodilla que no ha aguantado 61 kilómetros en California, su presencia en los Alpes suizos parece muy improbable a menos que la recuperación sea sorprendentemente rápida.

El UTMB de agosto en Chamonix, otro de sus objetivos declarados para este verano, también queda en el aire.

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Jornet tiene 38 años y su historial dice que sabe gestionar los reveses mejor que nadie. Ganó la Western States en 2011. Fue tercero en 2025 con el quinto mejor tiempo de la historia llegando tocado. Pero algunas lesiones no entienden de curriculum. La montaña, a veces, gana.