El 'yankee' loco que amenaza a Kilian Jornet en la Western: "No necesito nada distino..."

"Me sentía como si no mereciera estar ahí o ganar, pero ahora no sé qué más tengo que hacer para demostrarme que tengo lo que se necesita", afirma Rod Farvard, el corredor estadounidense que llega a la Western States 100 de 2025 como el mejor clasificado del año anterior tras un histórico segundo puesto y un tiempo de 14h24, el tercero más rápido en la historia de la prueba.

Este será su quinto intento consecutivo en la mítica carrera californiana de 100 millas, aunque quizás el más complicado con Kilian Jornet como principal contendiente a la victoria. "No creo que haya nadie en la línea de salida que haya corrido esta prueba más de dos veces", asegura en una entrevista concedida al portal irunfar.com.

Esa experiencia, dice Rod, puede marcar la diferencia: "Cada año ha sido una mejora para mí, y creo que algo tendría que salir mal para que no vuelva a hacer una marca personal".

El año pasado, Farvard y Jim Walmsley protagonizaron un duelo memorable en la élite del trail. "Rompimos la carrera en Michigan Bluff. Desde ahí, Jim y yo nos escapamos. Yo no intentaba hacer movimientos tácticos, solo trataba de sobrevivir y ver hasta dónde podía llegar con él", rememora.

Este 2025 anticipa un desarrollo de carrera muy distinto. "Creo que habrá un grupo de cabeza más numeroso y unido hasta mucho más adelante. No se decidirá pronto. Habrá que pelear hasta la meta", analiza. La ausencia de figuras dominantes como Walmsley abre el juego. "Todos creen que pueden ganar, y eso lo cambia todo".

La preparación de Farvard ha sido distinta: más kilómetros, sesiones específicas en cinta de correr y entrenamiento en calor. "Este año no perseguí Golden Tickets ni corrí 100k antes de tiempo. Toda la preparación se centró en esta carrera", explica.

La entrevista completa con Rod Farvard

Su planificación ha estado basada en datos de frecuencia cardíaca y lactato recopilados durante sus anteriores participaciones. "Sabemos exactamente en qué zona compito mejor, y entrenamos ahí durante meses".

El perfil detallado de la Western States / WS

A pesar de todo, Farvard no se obsesiona con romper récords. "No necesito hacer nada distinto, pero puede que la dinámica de carrera me obligue. Solo tengo que mantener contacto con los líderes en los cañones y no perder al grupo antes de Michigan Bluff".

No tengo el aura de Jim, y no creo que me estén marcando tanto… pero quizá me equivoque Rod Farvard — Segundo clasificado en la Western 2024

Y lanza una predicción clara sobre el tiempo ganador: "Creo que se ganará en 14h10. No veo a nadie bajando de 14 horas. Todos quieren ganar, no romper récords".

Aunque Kilian Jornet atraiga toda la atención mediática, Farvard prefiere volar bajo el radar: "No tengo el aura de Jim, y no creo que me estén marcando tanto… pero quizá me equivoque".

Con más preparación, experiencia y enfoque, Rod Farvard se posiciona como el gran rival de Kilian Jornet en su regreso a la Western States. "Esta carrera me ha dado momentos que nunca imaginé posibles. Solo quiero sentirme igual que el año pasado… hasta los últimos 10 kilómetros, claro".