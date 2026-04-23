Rock ‘n’ Roll Madrid 2026: guía definitiva para correr la carrera más musical del año

El Rock ‘n’ Roll Madrid 2026 vuelve a convertir la capital en una auténtica fiesta del running. Con salida en el Paseo de la Castellana y meta en Recoletos (Cibeles), la prueba combina música en directo, animación constante y un recorrido tan monumental como exigente. Más allá del espectáculo, Madrid obliga a correr con cabeza: las cuestas y los cambios de ritmo marcan una carrera donde la estrategia es clave para rendir en cualquiera de sus distancias.

La recogida de dorsales se realizará en IFEMA durante el viernes 24 y sábado 25 de abril, donde los corredores podrán recoger su bolsa y descubrir las últimas novedades del sector. Pero el verdadero reto llega el domingo: gestionar bien el esfuerzo será determinante en una carrera donde no gana el más rápido, sino el más inteligente.

Estrategia 10K: cómo correr rápido sin fallar en la Castellana

En el 10K del Rock ‘n’ Roll Madrid, la clave está en la gestión inteligente del ritmo desde la salida. El error más común es salir demasiado rápido en la subida inicial por la Castellana, intentando mantener ritmos de llano. Lo más efectivo es asumir un inicio controlado y guardar energía hasta coronar Plaza de Castilla. A partir de ahí, el descenso por Bravo Murillo permite ganar velocidad sin castigar en exceso las piernas. En esta carrera, el resultado no se decide subiendo, sino aprovechando la bajada para lanzar un sprint final potente en Recoletos.

Estrategia medio maratón: paciencia y control hasta el km 15

En el medio maratón de Madrid, la palabra clave es paciencia táctica. El recorrido castiga a quienes se dejan llevar por la emoción en los primeros kilómetros. Es fundamental mantener el control hasta el km 15, gestionando los repechos de zonas como Serrano sin obsesionarse con el ritmo. A partir de ahí, comienza la verdadera carrera: el paso por el centro histórico, con Callao como punto clave, es donde puedes construir tu mejor marca personal si has sabido dosificar esfuerzos. En Madrid, el éxito se basa en correr con cabeza en las cuestas y con ambición en el final.

Estrategia maratón Madrid: dónde se decide realmente la carrera

La Maratón de Madrid exige una gestión perfecta de la energía y una gran fortaleza mental. A diferencia de circuitos llanos, aquí es clave ahorrar fuerzas durante los primeros 25 kilómetros, especialmente en la salida y el paso por el centro. Tramos como Madrid Río y la Casa de Campo pondrán a prueba tu resistencia, pero el momento decisivo llega a partir del km 34, con la subida del Ángel Caído. Si has gestionado bien el esfuerzo, podrás superar el muro mientras otros se quedan atrás. En Madrid, la maratón no se gana al inicio: se conquista resistiendo y atacando en los kilómetros finales.

Consejos clave de SportyHangover

La hidratación y la nutrición serán determinantes en el rendimiento del domingo. No esperes a tener sed: con el aumento de la temperatura y la humedad, el cuerpo se deshidrata progresivamente. La recomendación es beber y tomar energía cada 7,5-10 kilómetros para mantener el nivel de rendimiento y evitar el bajón en los tramos finales.

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En el medio maratón, la carrera de verdad comienza en el kilómetro 15 (zona de Velázquez). Si llegas con buenas sensaciones, podrás adelantar a muchos corredores que pagarán el exceso inicial. En cambio, en la maratón, la clave es la paciencia: hasta el km 26 (entrada en Casa de Campo) no empieza el desafío real. Gestionar bien ese primer tramo marcará la diferencia entre sufrir o rendir en los kilómetros decisivos.