ENTRENADORA
Rocío Marín, entrenadora personal: "Tres pasos que nunca fallan para tener un abdomen plano en siete días"
La entrenadora propone una rutina basada en planchas e hipopresivos que puede realizarse en casa, sin material y en apenas unos minutos al día
Una rutina de solo dos ejercicios al día y durante una semana. Esa es la propuesta de la entrenadora personal Rocío Marín, una de las creadoras de contenido sobre fitness más seguidas en redes sociales, para quienes buscan reducir el perímetro de la cintura y conseguir un abdomen más firme sin necesidad de material deportivo.
Según explica en uno de sus últimos vídeos, el primer paso no consiste en entrenar, sino en establecer un punto de partida. Para ello, recomienda medir la cintura y la cadera, realizando la medición en la zona situada entre las costillas y la cadera. Además, anima a hacerse fotografías desde distintos ángulos antes de comenzar la rutina para poder comparar la evolución tras siete días de entrenamiento. "Tómate cuatro fotos para ver tu progreso en el entrenamiento", señala.
El tercer paso, y el que considera más importante, es mantener la constancia. La entrenadora propone realizar los mismos ejercicios durante siete días consecutivos para comprobar los posibles cambios.
La rutina está formada por dos ejercicios enfocados al fortalecimiento del core, es decir, la musculatura del abdomen y la zona lumbar. El primero consiste en una plancha con elevación de rodillas apoyando los antebrazos en el suelo. Durante su ejecución, Marín insiste en la importancia de mantener el abdomen activado. "Es muy importante que trabajemos esa faja abdominal para que pueda reducir el perímetro de cintura", explica. También recomienda prestar atención a la respiración, imaginando que "el ombligo tira hacia adentro y hacia arriba".
El segundo ejercicio son los hipopresivos, una técnica basada en el control de la respiración y la activación de la musculatura profunda del abdomen. Para facilitar la postura utiliza una silla como apoyo y guía el movimiento paso a paso: "Manos encima de la silla, rotación interna de hombros, inhalas, exhalas... y apnea mientras abres costillas". La entrenadora reconoce que esta técnica requiere aprendizaje y recomienda recurrir a sus contenidos formativos para dominarla correctamente.
Aunque una semana puede ser suficiente para apreciar una disminución de la hinchazón abdominal o una mejor activación muscular, los especialistas recuerdan que una reducción significativa de grasa corporal no suele producirse en tan poco tiempo. Los resultados dependen de múltiples factores, entre ellos la alimentación, el nivel de actividad física y la constancia a largo plazo.
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