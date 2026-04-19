Un robot hace historia: bate el récord humano de media maratón en una carrera en Pekín

Lo nunca visto. Un robot humanoide ha hecho historia hasta nuevo aviso, debido a que ha sido el primero en llegar a la meta en una media maratón organizado en Pekín, donde corrían personas, pero también máquinas de alta generación, algo nunca visto aquí en España. Aunque, en Pekín ya es algo más que habitual.

El robot, bajo el nombre 'Relámpago', del equipo Rey Mono, completó la carrera en tiempo récord: 50 minutos y 26 segundos.

Sin embargo, hubo otro robot que logró un mejor registro con un tiempo de 48 minutos y 19 segundos, pero fue penalizado, ya que se cayó cuando faltaban 100 metros para llegar a la meta y se le descontó el coeficiente que le corresponde como robot teledirigido.

La carrera estaba dividida en dos categorías: los robots teledirigidos, que eran controlados o supervisados por humanos, y los autónomos, que funcionaban de forma independiente mediante sistemas de GPS.

Las dos máquinas eran del modelo Shandian y demostraron en las calles de Pekín que los robots ya están superando al hombre.

El vencedor redujo en casi dos horas el tiempo registrado por los robots en la primera carrera y lo logró con movimientos más ágiles.

El año pasado, solo unos pocos completaron la prueba, y el primero necesitó 2 horas, 40 minutos y 42 segundos para recorrer los 21,097 kilómetros de la media maratón.

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Por otro lado, el robot completó la media maratón en menos tiempo que el primer humano que ha llegado a la meta, pero no solo eso, sino que también ha sido más rápido que Jacob Kiplimo, quien el mes pasado batió el récord del mundo en la media maratón de Lisboa con un tiempo de 56 minutos y 20 segundos.