Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Camiseta BarçaDe JongBarcelona - Europa horarioReal Madrid - Alcorcón horarioHorarios F1Mercado de fichajesEtapa 19 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaRodriPrograma Campeonato España AtletismoCampeonato España AtletismoVelada Año IbaiEA Sports FCArgentinaMounir NasraouiLamine Yamal estudiosÁlex BaenaDjokovicPróximo partido EspañaCamiseta dos estrellas EspañaPartidos pretemporadaBarça pretemporadaElectricistaCubarsí estudiosJuan Carlos, dueño de un bar en RocafondaPlayStationPS Plus AgostoPokémon TCGOutdoor
instagramlinkedin

ENTRENAMIENTO

Roberto Piñeiro, experto en entrenamiento: "Seguimos considerando los centros deportivos como negocios de ocio cuando, cada vez más, forman parte de la solución sanitaria"

La Agencia Tributaria ingresó más de 7.300 millones de euros por las ventas de tabaco en 2025

Persona mayor haciendo deporte

Persona mayor haciendo deporte

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Esta semana, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley del tabaco, ampliando los espacios sin humo a terrazas, playas y otros espacios al aire libre. La nueva normativa modifica la Ley 28/2005 y será remitida a las Cortes Generales para comenzar su tramitación parlamentaria.

Según el Ministerio de Sanidad, esta reforma de medidas sanitarias frente al tabaquismo tiene como objetivo "ampliar los espacios sin humo, reforzar la protección de la infancia y la adolescencia y adaptar la legislación a los nuevos productos relacionados con el tabaco".

A este respecto, se trata de la actualización más importante sobre la normativa estatal frente al tabaquismo desde hace más de 10 años. Una respuesta al cambio de los patrones de consumo, sobre todo entre la población joven, y la aparición de nuevos productos como los cigarrillos electrónicos.

Archivo - Una persona fuma en una terraza, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Anteproyecto de Ley del tabaco aprobado en septiembre de 2025 en España supone la mayor reforma normativa en una década para reforzar la lucha contra el tabaquis

Archivo - Una persona fuma en una terraza, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Anteproyecto de Ley del tabaco aprobado en septiembre de 2025 en España supone la mayor reforma normativa en una década para reforzar la lucha contra el tabaquis / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

No obstante, esta norma llega con la recaudación de los cigarrillos electrónicos y vapeadores en máximos históricos. De hecho, la Agencia Tributaria ingresó más de 7.300 millones de euros por las ventas de tabaco en 2025, una de las cuantías más altas, a pesar de la caída del consumo entre la población.

En este contexto, Roberto Piñeiro, licenciado en Educación Física y fundador y director general del Grupo BeOne/serviocio, ha analizado en 'Gym Factory' la dependencia fiscal que existe sobre estos ingresos: "Cuando miles de millones de euros forman parte estructural de los Presupuestos Generales del Estado, eliminarlos exige encontrar una fuente alternativa de financiación... y esa conversación apenas existe".

Acerca de eso, el especialista comenta que "la prevención sigue siendo la gran olvidada". Según Piñeiro, el sistema debería invertir más en prevención para reducir listas de espera, gasto farmacéutico, bajas laborales y dependencia. Además, aumentaría la productividad, la esperanza de vida y la calidad de la misma.

Pareja en el gimnasio

Pareja en el gimnasio / Sport

Por este motivo, el experto señala la siguiente contradicción: "Mientras el tabaco constituye una de las principales fuentes de recaudación fiscal, el ejercicio físico continúa siendo tratado casi exclusivamente como una actividad de consumo".

Noticias relacionadas y más

Piñeiro resalta que "seguimos considerando los centros deportivos como negocios de ocio cuando, cada vez más, forma parte de la solución sanitaria". Según la página oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física y el sedentarismo "contribuyen a aumentar las enfermedades no transmisibles y suponen una carga para los sistemas de salud".

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Rodri pasará por el quirófano sin fecha establecida de regreso
  2. Arabia Saudí vuelve a la carga: Trincão, Summerville... ¿y Dembélé?
  3. La postura del Barça por el futuro de Barcola
  4. Álex Baena, sobre su encuentro con Pedro Sánchez: '¿No tenéis otra mentira?
  5. La IA aconseja al Barça: estos son los delanteros que podría fichar si no llega Julián
  6. Lío a la vista con De Jong: el Barça podría darle la baja de larga duración si se confirma su lesión
  7. Comunicado médico de Frenkie de Jong con pésimas noticias para el Barça
  8. Pedro Porro se pronuncia sobre su futuro

Roberto Piñeiro, experto en entrenamiento: "Seguimos considerando los centros deportivos como negocios de ocio cuando, cada vez más, forman parte de la solución sanitaria"

Roberto Piñeiro, experto en entrenamiento: "Seguimos considerando los centros deportivos como negocios de ocio cuando, cada vez más, forman parte de la solución sanitaria"

Leclerc lidera los primeros Libres; Cara y cruz para Alonso y Stroll con las 16 mejoras de Aston Martin

Leclerc lidera los primeros Libres; Cara y cruz para Alonso y Stroll con las 16 mejoras de Aston Martin

Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 19 de Gap a Alpe d'Huez, en vivo

Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 19 de Gap a Alpe d'Huez, en vivo

Novedades en el futuro de Kroupi, delantero deseado del Barça

Novedades en el futuro de Kroupi, delantero deseado del Barça

Si buscas tu primer cepillo eléctrico, este modelo de Philips es una de las opciones más interesantes y ahora está rebajado

Si buscas tu primer cepillo eléctrico, este modelo de Philips es una de las opciones más interesantes y ahora está rebajado

Etapa 19 del Tour de Francia 2026 hoy: perfil, recorrido, horario y dónde ver el primer paso por el Alpe d'Huez gratis por TV y en directo

Etapa 19 del Tour de Francia 2026 hoy: perfil, recorrido, horario y dónde ver el primer paso por el Alpe d'Huez gratis por TV y en directo

Pepita Bernat (107 años): "A mí me gusta trabajar. Si quieres algo, tienes que ganártelo"

Pepita Bernat (107 años): "A mí me gusta trabajar. Si quieres algo, tienes que ganártelo"

Klopp lanza un contundente mensaje a Alemania: "Si mañana dicen que soy una mierda, me voy"

Klopp lanza un contundente mensaje a Alemania: "Si mañana dicen que soy una mierda, me voy"