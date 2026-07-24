Roberto Piñeiro, experto en entrenamiento: "Seguimos considerando los centros deportivos como negocios de ocio cuando, cada vez más, forman parte de la solución sanitaria"

Esta semana, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley del tabaco, ampliando los espacios sin humo a terrazas, playas y otros espacios al aire libre. La nueva normativa modifica la Ley 28/2005 y será remitida a las Cortes Generales para comenzar su tramitación parlamentaria.

Según el Ministerio de Sanidad, esta reforma de medidas sanitarias frente al tabaquismo tiene como objetivo "ampliar los espacios sin humo, reforzar la protección de la infancia y la adolescencia y adaptar la legislación a los nuevos productos relacionados con el tabaco".

A este respecto, se trata de la actualización más importante sobre la normativa estatal frente al tabaquismo desde hace más de 10 años. Una respuesta al cambio de los patrones de consumo, sobre todo entre la población joven, y la aparición de nuevos productos como los cigarrillos electrónicos.

Archivo - Una persona fuma en una terraza, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Anteproyecto de Ley del tabaco aprobado en septiembre de 2025 en España supone la mayor reforma normativa en una década para reforzar la lucha contra el tabaquis / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

No obstante, esta norma llega con la recaudación de los cigarrillos electrónicos y vapeadores en máximos históricos. De hecho, la Agencia Tributaria ingresó más de 7.300 millones de euros por las ventas de tabaco en 2025, una de las cuantías más altas, a pesar de la caída del consumo entre la población.

En este contexto, Roberto Piñeiro, licenciado en Educación Física y fundador y director general del Grupo BeOne/serviocio, ha analizado en 'Gym Factory' la dependencia fiscal que existe sobre estos ingresos: "Cuando miles de millones de euros forman parte estructural de los Presupuestos Generales del Estado, eliminarlos exige encontrar una fuente alternativa de financiación... y esa conversación apenas existe".

Acerca de eso, el especialista comenta que "la prevención sigue siendo la gran olvidada". Según Piñeiro, el sistema debería invertir más en prevención para reducir listas de espera, gasto farmacéutico, bajas laborales y dependencia. Además, aumentaría la productividad, la esperanza de vida y la calidad de la misma.

Pareja en el gimnasio / Sport

Por este motivo, el experto señala la siguiente contradicción: "Mientras el tabaco constituye una de las principales fuentes de recaudación fiscal, el ejercicio físico continúa siendo tratado casi exclusivamente como una actividad de consumo".

Piñeiro resalta que "seguimos considerando los centros deportivos como negocios de ocio cuando, cada vez más, forma parte de la solución sanitaria". Según la página oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física y el sedentarismo "contribuyen a aumentar las enfermedades no transmisibles y suponen una carga para los sistemas de salud".