Roberto González, dueño de tres gimnasios, revela sus cifras: "Ingreso entre 100.000 y 180.000 euros al mes"

No todo el mundo quiere —ni necesita— un despacho, una corbata o un cargo de directivo para ganarse bien la vida. Cada vez más personas optan por emprender por su cuenta y montar negocios propios, incluso en sectores que muchos subestiman al principio.

Lo curioso es que algunos de esos proyectos, que no parecen especialmente rentables a simple vista, acaban generando cifras muy por encima de lo esperado. Eso sí, el camino no es sencillo: hay inversión, incertidumbre y meses complicados en los que nada está garantizado.

Esto es algo que Roberto Gonzalez ha explicado, persona que es la propitaria de la famosa cadena de gimnasios llamada Vitalfit, que cuenta con varios centros en Palma de Mallorca, donde ha llegado explicar como ha construido su propio modelo para que así sea rentable.

Actualmente y según ha revelado en una reciente entrevista, el propietario cuenta con un total de 5.000 socios en uno de sus gimnasios, logrando así conseguir una facturación sumamente millonaria.

Roberto Gonzalez (Propietario de gimnasios) / Ramón Gutiérrez

Estas son sus palabras: "En Palma de Mallorca tengo dos gimnasios, está de camino el tercero, y hay cuatro tiendas de nutrición deportiva que al final es el mismo sector. Montar un gimnasio como este ha superado, más o menos, el millón y medio de euros. Estamos hablando de un gimnasio de 1.400 m² prácticamente, y donde hay muchísima maquinaria. Pero no es necesario ese tipo de inversión: dependiendo de los metros cuadrados que quieres montar, tiene una inversión u otra."

Continúa afirmando con lo siguiente: "En cuanto a la facturación, dependes de las personas que acuden al gimnasio, pero cada mes entre 100.000 y 180.000 euros. Una vez habiendo pagado impuestos, gastos, alquiler, personal, etc., deja una rentabilidad aproximada entre 60.000 a 90.000 euros mensuales, en mi caso."

El mundo del fitness cada vez es mucho más rentable y eso es algo que Roberto Gonzalez ha dejado bastante claro en esta entrevista, ya que son muchas las personas que deciden cambiar sus vidas por completo, aunque claro, todo depende de las personas que vayan al gimnasio, como ha dejado claro el propietario.