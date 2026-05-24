Robert Pkemoi domina el 21K de la Travessa d'Encamp desde el kilómetro uno y Caitlin Fielder arrasa en la carrera femenina

La 43ª OTSO Travessa d'Encamp vivió este domingo 24 de mayo en la Plaça dels Arínsols de Encamp una jornada histórica. Robert Pkemoi Matayango ganó la prueba masculina de 21k, mientras que Caitlin Fielder en femenino ejercieron su autoridad desde el primer kilómetro hasta cruzar la meta.

El keniata del programa Spanish Skyrunners Kenya (iniciativa que abre puertas al atletismo africano de élite desde Iten, la capital mundial del fondo) necesitó apenas 1:52:25 para firmar la mejor marca del día en el 21K, una distancia de 1.522 metros de desnivel positivo con tramos técnicos que exigen tanto al cuerpo como a la cabeza. Tras él, el francés Louis Dumas acabó en segunda posición con 1:55:49.

El tercer escalón fue para el español Abel Carretero, que detuvo el crono en 1:57:24 y firmó el mejor resultado nacional de la prueba masculina tras una lucha codo con codo con Xavi Sebastià, que cruzó la meta cuarto a 48 segundos de Abel.

Pkemoi, que acabó quinto siete días antes en la mítica Zegama Aizkorri, forma parte del proyecto Spanish Skyrunners Kenya, que entrena a jóvenes talentos africanos en Iten para adaptarlos a las exigencias de las carreras de montaña. En su palmarés acumula victorias en la Transgrancanaria Marathon, doblete en la Ultra Pirineu Marathon y varias presencias en el top-10 de carreras de la Golden Trail Series. Este domingo añadió Encamp a una lista que sigue creciendo.

La neozelandesa Fielder, dominadora absoluta

En la categoría femenina, Caitlin Fielder fue otro monólogo. La neozelandesa afincada en Andorra y patrocinada por Adidas Terrex llegó a la meta en 2:22:13, lo que le valió el puesto doce de la clasificación general absoluta (hombres y mujeres incluidos), una cifra que habla por sí sola del nivel de la neozelandesa.

Fielder es una cara conocida en la Golden Trail World Series, con podios en OCC, la Maratón del Mont Blanc y Zegama, tres de los eventos de media distancia más competitivos del circuito mundial. El año pasado ganó los Templiers y la UTA50, consolidando una racha que no tiene freno.

El podio femenino se completó con dos españolas. Rosa Maria Nieto (Ironwill) fue segunda con un tiempo de 2:32:14, entrando en meta en la posición 24 de la general. La tercera plaza fue para Georgina Gabarró (GEO Blue Motors), que cruzó la línea en 2:33:18 y ocupó el puesto 26 absoluto. Apenas 64 segundos separaron a ambas en una lucha cerrada que se decidió en los tramos finales del recorrido.

La prueba formó parte del calendario de cinco recorridos de la Travessa d'Encamp 2026 —de 7 a 84 kilómetros—, además del kilómetro vertical del pasado viernes y las carreras infantiles del sábado. La 43ª edición de la prueba andorrana demostró que esta carrera, lejos de envejecer, sigue atrayendo al mejor nivel internacional.