Robert Downey Jr. se pone en forma para Avengers Doomsday: así fue su rutina en Iron Man

Robert Downey Jr. (Nueva York, 1965) es un afamado actor de Hollywood, ganador de Premios Oscar, BAFTA y Globos de Oro, entre otros. No obstante, gran parte del público conoce al intérprete por su papel en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) de Marvel Studios.

Después de salir de rehabilitación, Downey estaba dispuesto a retomar su carrera como actor. En 2007, fue seleccionado para interpretar el personaje de Tony Stark en 'Iron Man' (2008). La película fue un éxito de taquilla y Robert Downey Jr. firmó un contrato con Marvel Studios para seguir interpretando al personaje, dando lugar al UCM.

Este papel supuso un antes y después en la carrera de Downey, pero también en el cine de superhéroes. Para interpretar a Iron Man, el actor tuvo que someterse a un plan de entrenamiento para cambiar su forma física. En 'Los Vengadores' (2012), estuvo acompañado por otras estrellas como Chris Evans o Chris Hemsworth.

"Lo que pasa es que cuando haces estas películas de acción no quieres ser el regordete", reconoció el Downey en una entrevista concedida a Vanity Fair. Brad Pose, entrenador personal del actor, diseñó una rutina para conseguir un aspecto más parecido al Tony Stark de los cómics.

"Necesitaba músculos que parecieran completos y funcionales. Quería que se sintiera constantemente desafiado, es la única manera de mantener el interés y la motivación y estar dispuesto a esforzarse un poco más. Decidimos utilizar equipos como las kettlebells y los palos indios, que exigen una buena dosis de destreza, por lo que siempre hay que dar el 100% para asegurarse de que progresa", recoge la revista Men's Health.

En esta ocasión, la fecha de grabación era más corta que en su última película, por lo que tuvieron que adaptarse: "No teníamos mucho tiempo para que Robert recuperara el físico que tenía antes de Sherlock Holmes, así que optamos por el entrenamiento de la vieja escuela para ganar músculo rápidamente".

Según Bose, esta rutina consistía en entrenar "cinco veces a la semana durante unos 45 minutos y utilizábamos mazos, neumáticos, kettlebells y carretillas lastradas en carreras de obstáculos".

Actualmente, Robert Downey Jr. ha regresado a Marvel Studios para interpretar al Doctor Doom en 'Avengers: Doomsday'. Por este motivo, el actor ha mostrado en redes sociales que se está poniendo en forma para el papel. El estreno está programado para el próximo 18 de diciembre de 2026, en lo que promete ser uno de los grandes estrenos de la temporada.