Richard Suárez, médico de cuidados intensivos: "Respirar es un acto que se da gracias a los músculos"

La masa muscular es clave para la salud. No es una cuestión estética, la cantidad de tejido muscular mejora el metabolismo, la pérdida de calorías, la movilidad, la salud cardiovascular, la salud ósea y la corrección de postura, entre otros beneficios.

En este contexto, Richard Suárez, médico especialista en cuidados intensivos, ha explicado que la masa muscular puede marcar la diferencia para los pacientes ingresados en su unidad.

El doctor ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok explicando por qué los músculos son tan importantes para la salud: "Cuando estés en el gimnasio, por favor, acuérdate de este vídeo".

Sarcopenia: Qué Es y Cómo Evitarla / LBDC

Según el experto, "es una gran desventaja para mi paciente que ha ingresado a la unidad de cuidados intensivos". En este punto, el médico habla de la pérdida de masa muscular, producida por la sarcopenia.

"El músculo no es solo fuerza y forma. El músculo es un órgano inmunológico endocrino", relata en la publicación. Suárez explica que cuándo una persona está enferma por una infección grave necesita "todo un sistema pro inflamatorio que te defienda".

El médico enumera varios como "anticuerpos, citoquinas, proteínas de fase aguda", todos dependientes de los aminoácidos. "¿Y sabes cuál es la reserva más grande de aminoácidos que tienes? Tus músculos", destaca el divulgador.

El profesional de la salud subraya que si no tienes masa muscular estás en desventaja. "El músculo es reserva de glucógeno. Es decir, reserva de energía. El músculo significa mejor utilización de la insulina, mayor sensibilidad a ella, mejor uso de la glucosa".

Por último, Suárez señala que "va a costar mucho más" sacar de la ventilación médica a un paciente con debilidad muscular porque "respirar es un acto que se da gracias a los músculos".