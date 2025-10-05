Ricardo Cherta e Isabel Llorach brillan en la 3 Cims de Vilafamés

La 3 Cims de Vilafamés celebró este domingo su décima edición con un ambiente festivo, una participación multitudinaria y un nivel deportivo a la altura del aniversario. La plaza de la Font volvió a llenarse de corredores, acompañantes y vecinos que convirtieron la cita en una auténtica fiesta del trail. En lo deportivo, Ricardo Cherta e Isabel Llorach inscribieron sus nombres en el palmarés de la prueba tras una mañana marcada por la igualdad en cabeza y por los récords.

La carrera reina se disputó sobre el ya clásico trazado de 30 kilómetros y 1.600 metros de desnivel positivo, un recorrido rápido y exigente que lleva a los participantes a coronar las tres cimas que dan nombre a la prueba: Les Tosses, La Penya y El Mollet. Rampas duras, sendas estrechas y descensos vertiginosos se combinaron con un entorno de gran belleza. Los corredores disfrutaron de un paisaje de bosque mediterráneo y, ya en los últimos kilómetros, de las panorámicas sobre el casco antiguo de Vilafamés antes de entrar en la meta por la milenaria calzada romana.

En este escenario, Ricardo Cherta, uno de los grandes favoritos, impuso su ley con un crono de 2:32:36, dominando la carrera desde el inicio, aunque sin poder relajarse. A sus espaldas, muy cerca, entraron Mario Olmedo (2:33:44) y Sergio Vilar (2:34:12), completando un podio masculino de enorme nivel y con apenas dos minutos de diferencia entre los tres primeros.

Ricardo Cherta se impuso en la 3 Cims de Vilafamés / JÈSSICA TRUJILLO

En categoría femenina, la gran protagonista fue Isabel Llorach, que se llevó la victoria con un tiempo de 3:11:28. La castellonense lideró un podio muy apretado en el que María Jesús Marco (3:13:17) y Alba Lorás (3:14:42) entraron a poco más de dos minutos, confirmando el gran momento de forma del trail femenino en la provincia.

La cantera también tuvo su espacio en la modalidad Joves (14K), donde se vivieron dos carreras espectaculares. Oriol Saborit se proclamó vencedor con un registro récord de 1:00:33; mientras que en categoría femenina el triunfo fue para Balma Moreno, que además de imponerse con 1:21:04 batió el récord femenino del recorrido corto y certificó su victoria en el circuito de la Lliga Castelló Nord en su categoría.

Récord de participación en la Lliga Castelló Nord 2025

La 3 Cims de Vilafamés puso el broche final a la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord, que este año ha reunido cifras históricas de participación. El circuito ha estado formado por ocho pruebas repartidas por toda la provincia, consolidándose como la gran referencia del trail castellonense

Próximamente se celebrará la gala finishers, un acto muy esperado en el que se premiará a los mejores de cada categoría y a todos los corredores que han completado al menos seis de las ocho carreras del calendario.