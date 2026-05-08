Rhonda Patrick, científica biomédica, sobre los 10.000 pasos al día: "Es una pérdida total del tiempo"

Estamos acostumbrados a que se diga que caminar 10.000 pasos al día es una gran manera de mantener al cuerpo activo y sano. Sin embargo, una científica biomédica de nombre Rhonda Patrick cree que estamos entendiendo mal este hábito.

Los 10.000 pasos no son tan beneficiosos como crees

La científica señala que la metodología de los pasos no es ni la práctica diaria más saludable ni tampoco una garantía de que vayamos a vivir más años gracias a ello. Y tiene una explicación: la clave no está en los pasos sino la intensidad.

Patrick argumenta que caminar hora y media, a una baja intensidad, apenas genera cambios importantes en parámetros físicos clave como puede ser la capacidad cardiorrespiratoria de la persona o el VO2 máximo, que son de los indicadores de salud más relevantes.

Con esta lectura, la científica sugiere que lo ideal es sustituir la práctica de los 10.000 pasos por sesiones cortas de ejercicio más intenso. En concreto, cree que con 10 minutos al día se podría conseguir un beneficio mayor.

Se producen por llevar un calzado inadecuado para caminar por terrenos irregulares. / sport

En este sentido, Rhonda hace mención de actividades vigorosas o ejercicios de fuerza con un solo objetivo: elevar el ritmo cardíaco del individuo y lograr así que el metabolismo se active de una manera más contundente y beneficiosa.

La científica comparte además que un estudio demostró que hacer 10 sentadillas cada 45 minutos en plena jornada laboral, tenía un mayor impacto para controlar la glucosa en sangre que caminar durante 30 minutos de forma seguida.

Eso sí, lo que Patrick no niega es que la práctica de caminar diariamente sigue siendo mucho más recomendable que llevar un ritmo de vida completamente sedentario. Después de todo, lo más importante es tomar el hábito de moverse un poco cada día.

De este modo, la reflexión de la científica no pasa por dejar de caminar, sino por entender que la intensidad del ejercicio también juega un papel clave en la salud y la longevidad. Porque moverse importa, pero cómo lo hacemos puede marcar todavía más la diferencia.