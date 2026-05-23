Rhonda Patrick, bioquímica: "Tenemos que cambiar los diez mil pasos diarios por 10 minutos de ejercicio de alta intensidad"

Rhonda Patrick, doctora en ciencias biomédicas y una de las voces más influyentes en longevidad, cuestiona uno de los objetivos más repetidos en salud: caminar 10.000 pasos al día. En unas declaraciones en The Diary of a CEO, la experta propone un cambio de enfoque mucho más exigente pero también más eficiente: dedicar al menos 10 minutos diarios a ejercicio intenso.

Menos pasos, más estímulo

Patrick no niega que caminar sea positivo, pero sí cree que ese objetivo se ha convertido en una meta casi automática que no siempre ofrece el estímulo cardiovascular necesario. Según explica, muchas personas alcanzan esos pasos con paseos lentos que consumen tiempo y aportan menos beneficio del que suele pensarse.

Por eso defiende que el corazón necesita un reto más claro para mejorar de verdad. Su argumento se apoya en la idea de que no importa tanto acumular volumen como elevar la frecuencia cardíaca de forma sostenida. En su visión, 10 minutos de ejercicio intenso pueden ser más útiles que una hora larga de movimiento suave, siempre que el esfuerzo sea real y el cuerpo salga de su zona de confort.

El método 4x4 noruego

Cuando le preguntan qué tipo de rutina recomendaría, Patrick señala el método noruego 4x4 como el estándar de oro. Este protocolo consiste en cuatro intervalos de cuatro minutos de trabajo intenso, intercalados con recuperaciones activas. Puede hacerse en bicicleta estática o remo, y su objetivo es llevar el corazón a un esfuerzo alto pero sostenible, sin necesidad de esprintar al máximo desde el primer segundo.

La clave, según la bioquímica, es que durante esos cuatro minutos la intensidad sea suficiente como para impedir mantener una conversación con normalidad. Después llega una fase de recuperación más suave antes de repetir el bloque. Ese equilibrio entre esfuerzo y descanso es lo que permite que el entrenamiento resulte exigente, pero también medible y progresivo.

Beneficios para el corazón

Patrick sostiene que este tipo de entrenamiento puede revertir cambios estructurales asociados a la edad en el corazón cuando se mantiene dentro de un programa constante. En su mensaje, el objetivo no es solo estar en forma, sino mejorar la salud cardiovascular y hacer que el sistema responda como si fuera más joven.

Además, la propuesta tiene una ventaja práctica importante: no exige una cantidad enorme de tiempo. Para muchas personas, 10 minutos de alta intensidad son más fáciles de encajar en la rutina que una caminata larga diaria. Eso no convierte al paseo en una mala opción, pero sí lo sitúa como una herramienta menos potente si el objetivo principal es estimular al corazón de forma intensa.