Los Reyes Magos vuelven a la nieve: magia, luz y emoción en las estaciones de FGC

Hay noches que conservan intacta su capacidad de despertar la ilusión, incluso en los corazones más adultos. Y la del 5 de enero es, sin duda, una de ellas. Mientras las cabalgatas llenan de luces, caramelos y música las calles de pueblos y ciudades, en las estaciones de montaña de FGC Turisme, la magia de los Reyes Magos se vive de forma diferente: entre cumbres nevadas, descensos con antorchas y chocolate caliente. Un año más, la nieve y la tradición se dan la mano para regalar una tarde-noche inolvidable, llena de emoción y fantasía.

La ruta mágica comienza el día 4 de enero en Port Ainé, donde los Reyes harán una parada antes de su gran noche. Durante toda la jornada, esquiar por las pistas será solo el comienzo de un día festivo en el que también visitarán el Parque Lúdico, repartiendo sonrisas entre los más pequeños. Por la tarde, una chocolatada en la terraza del hotel dará paso a uno de los momentos más esperados: la bajada de antorchas. Una serpiente de fuego iluminando la montaña al caer el sol, en un silencio que solo romperá la emoción contenida.

También el 4 de enero, en Vallter, la creatividad será la protagonista con un taller infantil para crear farolillos de Reyes. Entre purpurina, cartulinas y mucha ilusión, los niños prepararán sus farolillos para recibir a los Magos como merecen. El día 5, el paje real llegará a la estación con un buzón real para que todos los pequeños puedan entregar sus cartas de última hora.

Pero será el 5 de enero por la tarde cuando las estaciones desplieguen todo su encanto. En La Molina, la cita empezará a las 17:00 h en la Pista Llarga con animación infantil, malabares y una nueva chocolatada para entrar en calor. A las 18:30 h, cuando el cielo empiece a oscurecerse, los Reyes Magos harán su entrada triunfal descendiendo la montaña acompañados por un grupo de esquiadores con antorchas, creando una estampa mágica que desembocará en la recogida de regalos a pie de pista.

En Vall de Núria, la tarde será igual de especial. A las 16:00 h, el edificio de Sant Josep acogerá una chocolatada popular, seguida a las 17:30 h de un espectáculo infantil que hará más corta la espera. A las 18:25 h, Sus Majestades descenderán por las pistas iluminadas con luz, música y fuego, en una entrada cargada de simbolismo que los llevará hasta el Santuario de Núria, donde visitarán a la Virgen y recogerán las cartas de los niños.

En Espot Esquí, la jornada será intensa y festiva. Por la mañana, la estación acogerá la 14ª edición de la Espot Tamarro Race, una carrera popular gratuita y apta para todos los niveles, que transcurrirá por una pista azul sorteando puertas y otras sorpresas. Ya por la tarde, la bajada de antorchas marcará la entrada de los Reyes, que saludarán a los niños y niñas en la base de la estación en un ambiente lleno de emoción.

La magia también llegará a Boí Taüll, donde los Reyes repartirán ilusión entre los más pequeños. Allí se fotografiarán con los niños y recogerán cartas repletas de sueños e ilusión. Durante la jornada, los Pajes Reales también harán su aparición, calentando el ambiente para la llegada de Sus Majestades.

Esta ruta mágica de los Reyes Magos por las estaciones de FGC no solo refuerza su compromiso con un turismo familiar, cercano y de calidad, sino que convierte la noche del 5 de enero en una vivencia única, que suma tradición y naturaleza. Así lo subraya Ricard Font, presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: “Queremos que las estaciones de montaña sean mucho más que un lugar donde esquiar; queremos que sean espacios donde se generen recuerdos, donde se vivan emociones.”

Y para quienes vayan a disfrutar en directo de estas actividades se recomienda que estén pendientes de la previsión meteorológica tras el anuncio de una baja drástica de las temperaturas y el paso, aunque debilitado, de una perturbación llamada Francis que podría traer nevadas en cotas bajas tal como adelanta Alex Van der Lann (@alexvandermeteo).