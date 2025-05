Reyes Estévez, leyenda del atletismo, y su idilio con IRONMAN

Mientras espero a Reyes Estévez (Barcelona, 2 de agosto de 1976) en el lobby de su hotel en Valencia, donde este ex atleta de élite ha venido a competir en su primer IRONMAN 70.3, aprovecho para hacer un breve repaso a su carrera deportiva. El hombre es un portento. Cuenta con un palmarés que ya quisieran muchos. Medalla de oro en el Campeonato de Europa de 1500 metros en Budapest 1998, bronce en los Campeonatos del Mundo de Atletismo de Atenas 1997 y Sevilla 1999, plata en el Campeonato del Mundo en pista cubierta de Lisboa 2001 y en el Campeonato de Europa de Múnich 2002, bronce en 1500 m y 3000 m en el Campeonato de Europa en pista cubierta de Madrid 2005, además de tres participaciones olímpicas: Atlanta 1996, Atenas 2004 y Pekín 2008. Ahí es nada.

Aunque se retiró del deporte profesional en 2010, la vena competitiva, me dice, “es difícil de olvidar”. Sigue entrenando y compitiendo, como amateur sí, pero sigue estando a otro nivel. El pasado mes de diciembre, por ejemplo, y en Valencia precisamente, batió su propio récord de España de maratón en categoría M45 (más de 45 años) con una impresionante marca de 2 horas, 16 minutos y 26 segundos (antes 2.18:17). Corrió a un ritmo de 3 minutos 13 segundos el kilómetro.

El reto del IRONMAN 70.3 Valencia

Ahora, ante la búsqueda constante de nuevos retos, se ha animado con el triatlón. “La verdad es que si hace unos años me dicen que iba a estar corriendo este año un IRONMAN no me lo hubiese creído ni yo”, asegura divertido. Y, aunque se estrenó hace unos meses con una distancia sprint (750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie), en Ibiza, notó “que ahora me cuesta más la potencia, coger el ritmo, y me di cuenta de que en una prueba más larga me podía ir mucho mejor” dice. Así que, de la distancia sprint decidió dar el salto a un IRONMAN 70.3. Esto supone completar 1,9 km de natación, 90 km de bici y 21 km corriendo.

Su paso del medio fondo al triatlón ha sido, según él, muy natural, especialmente a nivel de preparación física. “Ahora soy más de fondo, de maratones y medio maratones, son las pruebas donde me encuentro más cómodo. Y creo que, de cara al triatlón, eso me ha dado una base de trabajo y de entrenamiento” dice confiado. "Creo que tengo también facilidad para adaptarme a los otros dos deportes, y al final es como todo, es tener tiempo para poder dedicarte más al entrenamiento, y pienso que en un futuro lo puedo hacer mejor”.

O sea, que lo seguiremos viendo en el mundo del triatlón. “El tema es ponerse a retos” afirma. "Yo, por ejemplo, he estado en tres juegos olímpicos y tengo ocho medallas en grandes campeonatos”. Ante mi cara de sorpresa, por la ligereza del comentario, añade "piensa que a los años nueve años yo ya corría el kilómetro a 3’16”.

Su palmarés lo dice todo y, Reyes Estévez, así como la mayoría de deportistas de élite, busca superarse competición tras competición. “Se trata de no rendirte, de intentar superarte, no fijarse en nadie, superarte en lo que tú tienes que hacer”. Así pues, cuando le plantearon preparar un IRONMAN, apenas se lo pensó, “ahí ya tengo una motivación nueva y voy al entrenamiento con un objetivo”.

“Me quedo con la toma de contacto”

El IRONMAN 70.3 de Valencia era, para Estévez, una prueba de fuego, una carrera en la que descubrir cómo se manejaba en la distancia. Y vaya si lo descubrió. El atleta de Barcelona quedó 11º de la categoría M45 con un tiempo final de 4 horas 31 minutos 06 segundos (el ganador absoluto lo completo en 3 horas 34 minutos, para que tengan una referencia), y en la posición 168 general de casi 3.000 participantes. “Me quedo con la toma de contacto”, me cuenta satisfecho después de la carrera. “Disfruté mucho, la natación mejor de lo que pensaba, voy mejorando, aunque creo que puedo mejorar bastante más, y en la bici no pude dar el máximo de mí”.

En el segmento de carrera marcó un crono de 1 hora 09 minutos 34 segundos, a un ritmo medio de 3’20’’ el kilómetro. “No podía correr lo rápido que quería porque tenía que hacer eslalon, ir pasando a gente, había muchos giros. Piensa que mido 1,90 y peso 80 kg, parar y arrancar todo el rato cuesta”.

No es el último IRONMAN 70.3 en el que veremos a Reyes Estévez. Ya le ha dado el gusanillo, y “si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Esta carrera no la he preparado ni un mes, y me van diciendo cosas que puedo mejorar, y creo que tengo un buen margen de mejora”, me explica confiado.

¿Te veremos en un IRONMAN completo? “Sí, yo creo que sí”.