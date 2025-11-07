Reyes Estévez, a por el asalto de Marbella: “Estoy descubriendo un deporte que, de haberlo conocido antes, me hubiese ido bien”

Reyes Estévez está a las puertas de una nueva cita con la historia. Esta vez en Marbella, con motivo del Mundial de Ironman 70.3, el histórico atleta español donde buscará mejorar su marca personal en una disciplina que se ha convertido en su nueva pasión. El corredor de 1.500 metros y tres veces olímpico ha explicado a SPORT sus sensaciones, su preparación y lo que espera un domingo único en la ciudad andaluza.

“Muy bien, he podido entrenar en Barcelona bastante bien”, explica un emocionado Estévez nada más llegar a Marbella. “El clima es muy parecido y espero que la natación y la bici no pierda demasiado. La verdad es que muy bien”. El exatleta, que ya sabe lo que es competir en un Mundial en casa cuando lo hizo en Sevilla en el año 1999, tiene ganas de sentir el aliento de Marbella en un domingo especial: "La gente esté más en la calle animando. Nosotros lo notamos y por ambas partes creo que va a ser un día espectacular para disfrutarlo”.

Marbella, preparada para el Mundial 70.3 de Ironman / CARLES ITURBE

A sus 49 años, Estévez sigue demostrando la misma ambición que lo llevó a lo más alto del atletismo español. Es alguien insaciable. Ahora, con el triatlón, ha encontrado una nueva manera de retarse a sí mismo. “Siempre lo tenía en mente de poder hacerlo, porque no nadaba mal del todo, no hacía la bici mal y correr no se me da nada mal”, explica entre risas. “Siempre lo tenía en mente: tengo que hacer uno. Pero claro, hasta que no salgan las circunstancias... cuando era élite era imposible hacerlo, y ahora que puedo, la verdad es que estoy descubriendo un deporte que, si lo hubiese sabido antes, creo que podría haberme ido bastante bien”.

Y llega a Marbella con un objetivo en mente: mejorar su registro anterior. “No me gusta comparar los tiempos por los circuitos y demás, por el tema de la bici, que creo que aquí es más de subida y tal, pero bueno... creo que estando bien, a los ritmos que puedo andar o que he estado entrenando, qué duda cabe que bajaré los tiempos de Valencia”, explica con confianza. “En Valencia estuve en cuatro horas y media, pues intentar bajar de ahí, estar mejor, en 4:25, creo que sería ya una buena marca para mí”.

Con la ilusión intacta y el espíritu competitivo que siempre le ha definido, Reyes Estévez afronta el Ironman 70.3 de Marbella como una nueva oportunidad de superarse. “Va a ser un día espectacular para disfrutarlo”, repite. Y cuando lo dice, suena igual que cuando corría por las pistas del mundo.