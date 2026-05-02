Reyes Estévez apunta al trail como su próximo gran reto: “¿Por qué no terminar uno?”

Reyes Estévez vuelve a sentir el gusanillo de un nuevo reto. Y cuando eso sucede, no existe fuerza capaz de detenerlo. En Menorca, con motivo del Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear 2026, el histórico atleta español ha reaparecido tras superar una lesión y ha dejado abierta la puerta a adentrarse en el mundo de la montaña, algo seguramente impensable hace no mucho.

El atleta, una de las grandes referencias del atletismo español y tres veces olímpico, estuvo presente en la carrera menorquina como embajador de Runners Caixabank mientras se recupera de sus dolencias físicas. Esta vez sin la presión de competir, Reyes atendió a SPORT para repasar su estado de forma, qué objetivos se marca y por qué el trail empieza a seducirle.

Recuperado de su lesión

“Bien, la verdad es que ahora saliendo de una lesión, que estuve lesionado, y ahora ya volviendo a entrenar, volviendo a competir”, explica Estévez sobre su estado de forma. Su presencia en el Camí de Cavalls, una de las citas más señaladas del calendario trail, no ha pasado desapercibida y es buena muestra de la importancia creciente que tiene la carrera en el calendario del trail.

Reyes Estévez quiere seguir haciendo historia / IRONMAN SPAIN

Seducido por el encanto de la isla, a Reyes se le ha despertado el gusanillo de un nuevo reto. “Ya me han dicho de si correr un trail en un año, y mira, que no lo tenía en mente, pero ahora me lo ha despertado un poquito más. Y, ¿por qué no? ¿Por qué no ahora el siguiente reto sea terminar un trail?”, reconoce.

De hacerlo, el Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear 2026 entraría perfectamente en su calendario: "Me parece una carrera muy bonita”, asegura. “Menorca es una de las islas más bonitas que tiene Baleares. Y sobre todo intentar el trail de Camí de Cavalls, que es hacerla entera por la costa, pues creo que tiene que ser un circuito precioso. Duro, pero precioso”, avanza.

A sus 49 años, Estévez mantiene intacto el impulso competitivo que le acompañó durante toda su carrera. Ahora, una vez superados los problemas físicos, vuelve a mirar hacia adelante con nuevos objetivos. “El reto era recuperarme, ya estoy recuperado, y ahora seguir más o menos lo que venía haciendo siempre”, apunta. En el horizonte más inmediato, su idea es volver a centrarse en el asfalto, con carreras de 10 kilómetros y media maratón, aunque ya piensa a más largo plazo: “El año que viene sí que me gustaría correr una maratón otra vez”.

Reyes Estévez, en una imagen de archivo / Agencias

Pero más allá del running puro, Reyes sigue buscando desafíos distintos. El triatlón, una disciplina en la que ya se ha probado en los últimos años, continúa ocupando un lugar importante en su calendario. “Ahora estoy en el triatlón, que este año quiero repetir, porque sigo entrenando, cada vez me estoy encontrando mejor, más cómodo. Y este año me gustaría hacer otro triatlón de media distancia”. Y después, quizá sí, llegue el momento de mirar definitivamente hacia la montaña. “El año que viene, pues, ¿por qué no correr una carrera de montaña?”, finaliza.

Y es que a Reyes Estévez todavía le siguen motivando los retos. Y el Camí de Cavalls, con su dureza, su belleza y su esencia única, bien podría haber encendido en él una nueva aventura.