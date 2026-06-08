Revolución en el mundo del running: cómo conectar Strava con Claude para analizar tus entrenamientos

La inteligencia artificial sigue ganando terreno en el mundo del deporte y ahora acaba de dar un paso más dentro del mundo del running.

Strava, una de las plataformas más utilizadas por corredores y ciclistas para registrar su actividad, ha anunciado una integración con Claude, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, que permitirá analizar años de entrenamientos mediante simples preguntas en lenguaje natural.

La principal novedad es que los usuarios ya no tendrán que revisar manualmente cientos de actividades para encontrar patrones o evaluar su evolución. Gracias a esta conexión, Claude puede acceder al historial de entrenamiento almacenado en Strada y responder consultas relacionadas con el rendimiento, la carga de trabajo o los hábitos deportivos.

Entre las preguntas que los deportistas pueden plantear destacan algunas como:

"¿Mis días de recuperación son realmente suaves?".

"¿Qué tipo de entrenamientos han mejorado más mi rendimiento?".

"¿Cómo influye el entrenamiento cruzado en mis resultados?".

La inteligencia artificial (IA) analiza los datos registrados y ofrece respuestas basadas en la actividad acumulada durante meses o incluso años, siendo de mucha utilidad.

Esta herramienta funciona mediante un conector que permite a Claude acceder a información como ritmos, distancia recorrida, frecuencia cardíaca, potencia en ciclismo, desnivel o historial de actividades. Un acceso únicamente de lectura, por lo que la IA no puede modificar los datos del usuario.

Hasta ahora, quienes querían utilizar inteligencia artificial para interpretar sus entrenamientos debían exportar manualmente la información o recurrir a plataformas externas. Con esta integración, el proceso se simplifica considerablemente y abre la puerta a un análisis más profundo y personalizado.