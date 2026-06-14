Revolución en la industria del fitness: Pilates es la actividad más solicitada del mundo y las reservas aumentan un 66%

El auge del Pilates Reformer ya no es una tendencia puntual, sino uno de los grandes fenómenos que están transformando la industria global del fitness.

La expansión de cadenas como Pilates Addiction y Club Pilates, la apuesta de Peloton tras la adquisición de Skōp, las inversiones de Life Time o el lanzamiento de Crunch Reform Pilates son solo algunos ejemplos de un mercado que vive un momento de fuerte crecimiento.

Las Pilates cada vez más reservadas

Las previsiones respaldan este impulso. Distintos estudios sitúan al Pilates Reformer entre las actividades con mayor potencial de expansión durante la próxima década, con crecimientos anuales que oscilan entre el 8% y el 14%.

De mantenerse esta evolución, el mercado mundial de esta disciplina pasará de mover 7.650 millones de dólares en 2025 a superar los 16.800 millones en 2035.

El interés de los usuarios también sigue creciendo a gran velocidad. Según datos de ClassPass, Pilates fue la actividad fitness más reservada del mundo por tercer año consecutivo en 2025, registrando además un incremento del 66% en las reservas respecto al año anterior.

Los 10 mejores ejercicios de pilates para la espalda / SPORT

Este crecimiento se refleja igualmente en la demanda de profesionales especializados. En Reino Unido, las solicitudes de seguros para instructores de Reformer Pilates se dispararon un 948% entre 2024 y 2025, una muestra más de la rápida expansión que está experimentando este segmento.

La tendencia también está impulsando otros mercados vinculados. Las previsiones apuntan a que el equipamiento de Pilates crecerá a un ritmo anual del 14,2% hasta 2030, impulsado especialmente por la demanda de máquinas Reformer en estudios, gimnasios y hogares.

Al mismo tiempo, las consultoras prevén que los estudios especializados de Pilates y yoga mantengan tasas de crecimiento de entre el 10% y el 14,5% anual durante los próximos años.