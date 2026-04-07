Revelado por un estudio científico: cuánto tiempo debes levantar pesas para ganar músculo

El entrenamiento de fuerza es clave para tener una vida longeva y saludable. La sarcopenia, asociada al envejecimiento, produce una pérdida de masa muscular y fuerza en las personas mayores, limitando su autonomía.

Por este motivo, levantar pesas es un ejercicio con múltiples beneficios para el cuerpo, especialmente en las personas adultas. En este contexto, la revista Prevention ha entrevistado al profesor clínico Luke Pryor, del Departamento de Ciencias del Ejercicio y Nutrición de la Universidad de Buffalo.

El investigador ha explicado los resultados sobre una reciente investigación acerca del tiempo necesario para ganar músculo levantado pesas. Según el estudio, se necesitan dos sesiones a la semana de 30 minutos, llegando fallo muscular o dejando repeticiones en reserva.

Pryor explicó al citado medio que las sesiones de fuerza más cortas suelen provocar un menor tiempo de recuperación entre series: "Al acortar el tiempo de recuperación, aumenta el estrés metabólico", afirma el científico.

Una persona haciendo press banca / SPORT.es / Sport

La investigación se realizó con personas que ya practican ejercicios de resistencia. Por lo tanto, parece que las personas que tienen cierto nivel de fuerza pueden seguir ganando músculo con este método. No obstante, tiene mayor efecto en las personas que tienen menos actividad.

"Estas sesiones más cortas son realmente efectivas para las personas sedentarias, pero esto demuestra que incluso en personas que llevan años haciendo ejercicio, se puede mantener e incluso aumentar la masa muscular esquelética con estas sesiones más cortas", sentencia el docente.

El grupo observado estaba formado por 42 hombres y mujeres. Los participantes realizaron una rutina de nueve ejercicios con series de ocho y diez repeticiones cada uno, entrenando hasta el fallo o dejando repeticiones en reserva.

Por último, los ejercicios utilizados fueron: press de hombros, press de pecho, curl de bíceps con mancuernas en supinación, prensa de piernas, extensión de pierna, jalón frontal para dorsales, remo con polea sentado, sentadillas en máquina Smith y flexión de tríceps con cable.