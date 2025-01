Los retos del trail running para seguir creciendo en 2025

Nuevo año, nueva temporada a la vista y nuevos retos en el mundo del trail running. Aunque algunos de estos retos no son una novedad y siguen vigentes las demandas de muchos corredores de élite para avanzar hacia una mayor profesionalización de este deporte. Durante los últimos años ha aumentado la cifra de practicantes que se han animado a correr por el monte, y también han entrado con fuerza las retransmisiones en directo de pruebas destacadas. Sin ir más lejos, tan solo en 2024 la plataforma de streaming Evasión TV ha realizado cerca de 20 directos de pruebas de trail.

Pese a todo, aún queda un largo camino por recorrer y así lo manifiestan algunos atletas destacados. Para analizar estos retos, para impulsar todavía más el trail running, hemos hablado con cuatro corredores de élite como son Pau Capell, Azara García de los Salmones, Jordi Gamito y Clàudia Tremps para que nos den su visión al respecto desde su experiencia y trayectoria, ya sea como atleta profesional dedicado al 100% al trail o bien de manera semiprofesional.

MÁS PASOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN

Uno de los retos que pone encima de la mesa el corredor del equipo The North Face, el catalán Pau Capell, es que para ayudar más a los atletas profesionales en las carreras “el siguiente paso sería dividir un poco más lo que es corredor popular y profesional, para darle la importancia que representa al hecho de ser profesional y todo el esfuerzo que supone”. En este sentido, se fija en los ciclistas profesionales, afirmando que “sería imitar un poco más lo que se hace en el ciclismo, con salidas separadas para darle más atención al profesional y al seguimiento televisivo que esto comporta. Y aquí entrarían más marcas”.

Jordi Gamito, también añade el factor de conseguir más visualización para el trail running, y de esta manera llegar “mucho más a la gente que realmente no es de este deporte, con el objetivo de conseguir un abanico más amplio de personas que les pueda interesar publicitar su imagen. Quizás esto repercutiría en que los corredores pudiésemos tener más ayuda económica para llegar a ser profesionales”, remarca.

La corredora cántabra, Azara García de los Salmones (Team HG-AMLSPORT), considera que para avanzar hacia la profesionalización “lo principal sería que, desde la asociación profesional de Trail Runners se tomara la iniciativa y el mando de las decisiones. Tendría que haber un circuito profesional único, con unos requisitos y unos premios para poder hacer posible que no solo cuatro profesionales ganen de esto, sino que muchos deportistas se puedan dedicar a ello, como en el tenis y otros deportes parecidos”. García de los Salmones lamenta que “tristemente en España hay dos tipos de corredores, uno profesional y otro élite. Los atletas de élite no viven de correr y el profesional sí, pero somos apenas cuatro y no con muchos recursos”, afirma.

Por su lado, la atleta patrocinada por la marca suiza On, Clàudia Tremps, apuesta por la presencia del trail running en los Juegos Olímpicos, un tema que genera mucho debate, señalando que “una de las cosas que se tendría que conseguir es que llegase a ser deporte olímpico”, pero también apunta como un factor importante que “las carreras de federaciones tuvieran más peso, es decir, que fueran más importantes”. “Cuanta más repercusión se dé a las carreras en los medios de comunicación, más crecerá, ya sea con streamings o con noticias”.

LUCHAR CONTRA EL DOPAJE

Tampoco se olvidan de la lucha contra el dopaje para que sea un deporte limpio y, tal como destaca Capell, “el reto principal del trail es que se hagan los controles adecuados de dopaje, porque se están empezando a pagar cantidades importantes de dinero, es un negocio importante, y el peligro que esto comporta es que aparezcan tramposos y hagan trampas con el dopaje. Algo que ya ha pasado y los que vamos de manera legal salimos perjudicados”.

Por su lado, Tremps añade que “todos los corredores tendríamos que estar dentro de alguno de los programas antidopaje para que nos pudieran venir a hacer control cualquier día y no tan solo al finalizar las carreras”.

En definitiva, todo son medidas que plantean desde su punto de vista como corredores de élite con el objetivo común de mejorar paso a paso un deporte que genera muchos adeptos, pero que todavía tiene un largo recorrido por delante para ser todavía mejor para los principales protagonistas como son los atletas.