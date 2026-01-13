Ni prisas ni milagros: así debes retomar el running en el mes de enero

Enero es el mes de los propósitos. Volver al gimnasio, empezar a correr o recuperar rutinas deportivas abandonadas tras las fiestas aparece en lo alto de la lista. Sin embargo, la estadística es clara: muchas de esas metas se quedan por el camino antes de que acabe el primer mes del año. El motivo suele repetirse: prisas, exceso de intensidad y poca planificación.

Para Arlindo Brito Dos Santos, fisioterapeuta de ILUNION, retomar el ejercicio no debería convertirse en una carrera contrarreloj. "La planificación, la constancia y el apoyo adecuado de profesionales son esenciales para crear un hábito duradero que mejore tu calidad de vida durante todo el año", explica.

Uno de los errores más habituales es intentar compensar en pocos días lo que no se ha hecho en meses. "Es preferible priorizar la continuidad sobre la intensidad. Rutinas realistas y sostenibles funcionan mucho mejor que entrenamientos extremos", subraya el especialista. En esa misma línea, la progresión es clave: empezar con sesiones cortas, ejercicios básicos y aumentar la carga de forma gradual permite que el cuerpo se adapte y reduce el riesgo de lesión, especialmente en running y deportes de impacto.

Para quienes llevan tiempo sin entrenar o se inician desde cero, el consejo es claro: buscar ayuda profesional. "Un fisioterapeuta o un entrenador cualificado puede diseñar un plan adaptado a tus capacidades y objetivos, y prevenir problemas antes de que aparezcan", recalca Brito Dos Santos.

El componente social también juega un papel decisivo. Entrenar acompañado o en grupo mejora la motivación y el compromiso. "Compartir objetivos convierte el ejercicio en algo más divertido y refuerza la adherencia", apunta. Y, siempre que sea posible, hacerlo al aire libre suma beneficios extra: menor estrés, mayor bienestar emocional y un plus de motivación difícil de encontrar entre cuatro paredes.

Enero no debería ser el mes de los excesos deportivos, sino el punto de partida de un hábito que dure todo el año.