El reto más extremo de Verdeliss llega a Madrid: correr 24 horas seguidas sobre una cinta

El nuevo reto de Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss, para este inicio de 2026 no tiene nada que ver con correr un maratón. Desde hoy 25 de febrero a las 19:00 horas hasta mañana a la misma hora, la influencer correrá durante 24 horas seguidas sin descanso sobre una cinta

El acto se llevará a cabo en la tienda de Decathlon Nuevos Ministerios y Verdeliss afrontará la experiencia equipada con las nuevas KIPRUN KIPRIDE MAX, la zapatilla de entrenamiento diario más amortiguada de la marca.

La acción nace ligada al lanzamiento del modelo, diseñado para priorizar amortiguación, suavidad y estabilidad. La clave técnica está en la mediasuela SOFTECH+, con hasta 42 mm de amortiguación en el talón, buscando una pisada "ultra suave" y una transición fluida desde el primer apoyo.

El evento se plantea como una historia compartida: durante el horario comercial, quienes se acerquen podrán subirse a otra cinta habilitada y sumar kilómetros de forma simbólica, acompañando el reto desde dentro.

Además, la comunidad "Decathlon Runners" celebrará un entrenamiento especial que arranca a la misma hora que el inicio del desafío, reforzando el componente colectivo desde el primer minuto.

En un tiempo en el que todo se basa en batir récords, Verdeliss y Decathlon proponen otro reto: no se trata de ganar, sino de sostener. Durante 24 horas, la cinta no se detendrá. Y si todo sale como está escrito, la runner española tampoco.