Resultados de los españoles en las carreras de la UTMB Mont-Blanc 2025

Con la semana más importante del año en el trail mundial en marcha, en Sport te contamos cómo les ha ido a los españoles en UTMB.

Todos los españoles en el UTMB 2025: repasamos sus resultados completos, tiempos y posiciones en cada prueba, desde la TDS y la OCC hasta la CCC y la mítica UTMB de Chamonix.

ETC (26 de agosto):

La ETC 2025, la carrera más corta y explosiva del UTMB (15 km y 1.200 m+), volvió a dejar claro el enorme nivel del trail español en la base.

El gran nombre fue Alain Santamaría, que se llevó la victoria absoluta con un tiempo de 1:21:07 tras un recital de potencia y ambición. En chicas, María Fuentes y Naiara Irigoyen firmaron una actuación brillante, con presencia dentro del Top 10 femenino y confirmando que el relevo generacional está asegurado. Junto a ellas, nombres como Dalia Alonso, Greta García Morán o Claudia Corral apuntan a futuro.

Con este marco, repasamos el Top 50 español en la ETC 2025, un listado que demuestra la amplitud y calidad del talento nacional en la gran semana del trail en Chamonix.

Alain Santamaría Blanco – 1:21:07 (campéon de la ETC 2025) Adrián Ivars – 1:27:21 Aniol Pujiula Colom – 1:28:19 Iu Net Puig – 1:30:30 Jan Margarit Solé – 1:32:23 Julen Olaizola Izaguirre – 1:37:04 María Fuentes – 1:37:18 (segunda en la general femenina) Eduardo Hernández – 1:38:11 Fabián Venero Jiménez – 1:39:04 Naiara Irigoyen – 1:41:02 Jon Razkin Txurruka – 1:41:44 Francisco Javier Tejonero Valdés – 1:44:50 Adrián Vos Pérez – 1:45:08 Pep Mirabet – 1:46:26 Lleir Barcons Comaposada – 1:47:03 Dalia Alonso Pedreño – 1:47:14 Greta García Morán – 1:50:17 Claudia Corral Hodar – 1:50:18 Núria Tarragó Clop – 1:54:02 Andrea Rico – 2:01:49 Jordi Carpena Rey – 2:04:08 Daniel Fernández – 2:04:53 Blanca Batlle Busquet – 2:05:56 Cristina Llanos Fernández – 2:06:18 Jordi Franc Trilla – 2:25:40 José De La Vega – 2:28:31 Paula Branchadell García – 2:32:32 Pablo Francisco Hernández Gutiérrez – 2:34:26 Carlos Álvaro Arnaiz – 2:34:26 Francisco José Castellanos De La Torre – 2:38:43 Gustavo Porporato Daher – 2:41:40 Marta Parpai Serveu – 2:45:25 Alberto Navarro Miguel – 2:49:58 Cristina Veracruz Dólera – 2:49:58 Javier Serveate Hernández – 2:53:55 Daniel Alexandrescoff – 2:55:36 María José Aguilar – 2:56:59 María José García González – 2:56:59 Pau Sasalas Nadal – 2:57:31 Judit Figuerola Porcar – 3:02:52 Eduard Mataró – 3:05:54 Silvia Sancho – 3:13:15 María Pilar Bernados Alcalde – 3:14:57 José Luis Arroyo – 3:15:00 Sandra Palomino García – 3:18:52 Bernardino Vivancos Nicolás – 3:21:24 Víctor Fuertes Zanón – 3:21:24 Kleber Gabriel Arguello Negrete – 3:23:23 Joan Vendrell – 3:24:50 Álvaro Boo Ruiz – 1:55:56

TDS (26 de agosto):

La TDS volvió a dejar claro por qué es considerada una de las carreras más exigentes del UTMB Mont-Blanc. Con 152 kilómetros y más de 9.000 metros de desnivel positivo, el recorrido entre Courmayeur y Chamonix ofreció espectáculo, drama y emoción hasta el último tramo. La victoria fue francesa, con Antoine Charvolin imponiéndose con un tiempo de 18:22:17, seguido de Gautier Airiau y Leo Rogaume, completando un podio local que dominó de principio a fin.

En clave española, el gran protagonista fue Pau Capell, que firmó una remontada notable para acabar en la sexta posición (20:02:15). El corredor de The North Face supo regular esfuerzos en la primera mitad y recuperar posiciones en el tramo decisivo, rozando el top 5 en el regreso a Chamonix.

Pau Capell – 20:02:15 (sexto en la general) Gerard Morales – 25:29:37 Francesc Martín Toro – 26:46:03 David González Llera – 27:05:53 Yasmina Castro Chacón – 28:43:16 (décima en la general femenina) Isaac Alcaide – 29:04:45 María Victoria Soler Jiménez – 29:11:09 Marc Pedro Lloret – 29:26:52 Pere Mongay Monteso – 30:37:25 Francesc Basacoma – 32:26:09 Xabat Arechavaleta Muñozguren – 32:49:46 Ignacio Richart de Francisco – 35:09:32 Elena Vera Kay – 35:43:57 David Valverde Aguilled – 36:25:31 Juan Antonio Cabo Gil – 36:34:27 Alejandro Viamonte Pastor – 36:36:42 Guillermo Nebot Troyano – 36:43:28 Susana Vera Alemany – 37:44:53 Joaquín Corbalan Pastor – 37:55:13 Carlos Yáñez Beas – 38:26:51 Marc Longaron – 39:43:40

En esta edición de 2025, la gran ausencia ha sido la de Kilian Jornet, que no estará en la salida de la UTMB, ya que prepara un nuevo reto personal: States of Elevation.

Desde Sport, te venimos contando todo lo que sucede en Chamonix esta semana en cada una de las siete pruebas que forman la semana más destaca del trail mundial de 2025.