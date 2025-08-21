Rescate imposible en Kirguistán: la alpinista rusa atrapada en el pico más letal de Asia Central

La alpinista rusa Natalia Nagovitsyna permanece atrapada desde hace ya diez días en el pico Pobeda, en Kirguistán, una de las cumbres más exigentes de Asia Central. La montañera, de 47 años, resultó gravemente herida durante el descenso tras alcanzar la cima, cuando un accidente le provocó la fractura de una pierna, según informó el portal ruso Meduza.

La situación es crítica: Nagovitsyna continúa a más de 7.200 metros de altitud a la espera de un rescate que no termina de llegar. Las autoridades locales y los equipos de montaña han advertido que la operación solo podrá llevarse a cabo cuando mejoren las condiciones de seguridad, pero la meteorología adversa en la zona está retrasando cualquier intento de evacuación.

La alpinista Natalia Nagovitsyna, en el documental 'To stay with Khan Tengri' / Documental 'To stay with Khan Tengri'

El accidente se produjo el pasado martes 12 de agosto, cuando Natalia Nagovitsyna descendía por la cordillera kazaja tras hacer cima. Su compañero de expedición fue quien le prestó los primeros auxilios de urgencia antes de emprender el descenso en busca de ayuda. Un día más tarde, dos alpinistas localizaron a la rusa en la cima del Pobeda. Al comprobar que no podían trasladarla, le dejaron material básico para su supervivencia: sacos de dormir, una tienda de campaña, gas y provisiones.

La tragedia, sin embargo, no tardó en golpear también a sus rescatadores improvisados. Según medios rusos, el 15 de agosto uno de esos montañeros falleció por un edema cerebral tras sufrir congelación durante el descenso.

Las autoridades de Kirguistán intentaron organizar el sábado un operativo de rescate con helicópteros militares. La operación fracasó al verse obligados a realizar un aterrizaje forzoso a 4.600 metros de altitud, muy por debajo de donde se encuentra Nagovitsyna. El accidente dejó tres heridos, incluido el piloto, y obligó a evacuar a toda la tripulación.

“El tiempo no permite reanudar los trabajos de rescate. Las fuertes nevadas y la nula visibilidad hacen que sea imposible utilizar aviones militares. Dos aparatos del ministerio están preparados para acudir al lugar del accidente”, declaró a la agencia rusa Interfax el portavoz del Ministerio de Defensa kirguís, Almaz Sarbanov.

La última confirmación de que la alpinista seguía con vida llegó este martes gracias a imágenes tomadas por drones que sobrevolaron la cima del Pobeda, de 7.439 metros de altitud. Considerada una de las montañas más altas y peligrosas de la antigua Unión Soviética, ha segado la vida de numerosos escaladores.

La historia de Natalia Nagovitsyna está inevitablemente ligada a la de su marido, Sergei Nagovitsin, también alpinista. Él falleció en 2021 en el Khan Tengri, la segunda cima más alta de la cordillera del Tian Shan, otro de los grandes retos del montañismo en Kirguistán. Su muerte quedó reflejada en el documental de Dimitri Sinitsin Quedarse en Khan Tengri, donde se recoge la dureza de estas montañas.