Rémy Bonnet pulveriza el récord del mundo de kilómetro vertical y destrona a Kilian Jornet

Rémy Bonnet acaba de escribir un nuevo capítulo en la historia del trail running y del kilómetro vertical. El corredor suizo, considerado uno de los mejores escaladores del planeta, ha destrozado el récord mundial con un tiempo de 27 minutos y 21 segundos, una marca que rebaja en más de un minuto el anterior registro oficial (28:53) y que supone una velocidad ascensional de 2.183 metros por hora. Un dato tan descomunal que cuesta asimilarlo: Bonnet subió mil metros de desnivel positivo más rápido que nunca nadie antes.

El anterior récord estaba en manos de Philip Goetsch, que lo consiguió en 2017 en Fully (Suiza), el templo del kilómetro vertical. Sin embargo, la comparación inevitable es con Kilian Jornet, quien en 2021 detuvo el crono en 28:48 durante un entrenamiento en Vengetind (Noruega). Aquel tiempo no fue homologado oficialmente, pero sirvió para ilustrar el dominio absoluto del catalán en la disciplina.

Cuatro años después, Bonnet no solo ha rebajado los tiempos de Goetsch y Jornet, sino que lo ha hecho con una solvencia espectacular este sábado 18 de octubre en Fully.

Fully es, por méritos propios, el escenario más emblemático del mundo para medir la velocidad vertical pura. Allí, los corredores ascienden 1.000 metros en apenas 1,9 kilómetros de recorrido. Es una línea recta hacia el cielo, sin descanso ni tregua. Bonnet conoce cada curva y cada paso: es su laboratorio, su terreno de juego y ahora también el lugar donde rompió la barrera de los 28 minutos.

A sus 29 años, el suizo combina potencia de esquiador de montaña con técnica de corredor de trail, un perfil que lo convierte en el rival perfecto para desafiar los límites humanos en vertical. En 2025 ya se proclamó campeón del mundo de KV en Canfranc, y llega a la cita de Fully con una temporada impecable, marcada por victorias y sensaciones inmejorables.