Qué es la remolacha y por qué triunfa entre los deportistas: "Funciona como un combustible natural que abre tus vasos sanguíneos para que el oxígeno llegue antes a tus músculos"

Seguro que has oído que la remolacha es "mágica" para el deporte. Algo de verdad tiene, y lo cierto es que lo dice la ciencia. ¿Cuál es el secreto? Los nitratos. Según los expertos, estos funcionan como un combustible natural que abre tus vasos sanguíneos para que el oxígeno llegue antes a tus músculos. En el gimnasio o cuando sales a correr, esto se traduce en algo muy sencillo: te cansas menos. Es como si le dieras un respiro extra a tu cuerpo para que pueda aguantar esa última serie o ese kilómetro final que antes se te hacía un mundo.

Los resultados dependen del tipo de ejercicio, la dosis utilizada, el nivel de entrenamiento y la respuesta individual. Los estudios han encontrado posibles mejoras especialmente en esfuerzos de resistencia, pruebas hasta el agotamiento, entrenamientos intermitentes y ejercicios que exigen repetir contracciones musculares. Pero seamos sinceros: nadie quiere comerse un kilo de remolachas antes de entrenar.

Además de ser pesado para el estómago, el sabor terroso y el azúcar que tienen no siempre apetecen. Las principales marcas de nutrición, como AMIX, ya lo han incorporado a su gama de productos. En el caso de esta marca en suplementación deportiva, cuenta con su producto Nitro BeetRoot, que incluye lo mejor de la remolacha concentrada en cápsulas para que no tengas que cocinar ni beber zumos empalagosos. Es una forma limpia y rápida de meterle al cuerpo la dosis exacta que los atletas profesionales usan para rendir al máximo sin complicaciones.

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De hecho, algunos como Blanca Hervás, Adi Iglesias o Iker Moreno ya lo han incluido en su plan nutricional. Es cómodo, no te da pesadez de estómago y representa, básicamente, la tecnología del gimnasio aplicada a un producto de toda la vida para que tú solo te preocupes de batir tus propias marcas.